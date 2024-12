Fino al 30 Giugno 2025, grazie anche alla nuova Legge sulla Concorrenza, è possibile richiedere il bonus bollette destinata a gli over 75, ai disabili e persone svantaggiate. Il provvedimento del 2025 amplia i diritti di accesso al servizio tutele graduali per il pagamento delle bollette dell’energia elettrica, garantendo un risparmio che può arrivare fino a 113 euro annui.

Bonus bollette 2025: a chi spetta?

Il bonus bollette 2025 è mirato, principalmente agli utenti over 75, disabili e persone svantaggiate, con aiuto dedicato ai consumatori così detti “vulnerabili” introdotto con la Legge sulla Concorrenza.

Nel dettaglio la legge ha stabilito che gli over 75, i disabili e le persone in difficoltà economica possono accedere al servizio a tutele graduali per la fornitura di energia elettrica e gas. Ed è proprio il passaggio a questo regime transitorio, il tutto gestito da ARERA, e introdotto per accompagnare i consumatori verso il passaggio al mercato libero dell’energia, il quale garantisce:

tariffe regolate dall’ARERA, la quale definisce i prezzi in base ai costi di approvvigionamento:

un risparmio stimato di circa 113 euro annui

Hanno diritto al bonus i clienti domestici vulnerabili, ovvero coloro che rientrano almeno in una d queste casistiche:

sono soggetti a disabilità ai sensi della legge 104;

hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

hanno un’ età superiore ai 75 anni;

si trovano in condizioni economiche svantaggiate, ovvero in difficoltà tali che limitano la capacità di far fronte ai bisogni primari. Questa condizione viene determinata in base all’ISEE, parliamo quindi di coloro i quali hanno un ISEE non superiore a 9.530 euro per famiglie con 3 figli a carico e non superiore a 20.000 euro per famiglie numeroso, con 4 o più figli a carico;

nel solo caso di fornitura elettrica: chi si trova in gravi condizioni di salute che richiedono apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica e chi ha un’utenza in un’isola minore non interconnessa.

Bonus Bollette 2025, come funziona

Il bonus bollette funziona mediante l’accesso al Servizio a tutele graduali per i clienti “vulnerabili“, il quale è possibile richiedere entro il 30 giugno 2025.

Il Servizio a tutele graduali è stato previsto in Italia per gestire, dopo la fine del mercato tutelato, per garantire un passaggio più agevole verso il mercato libero, il quale permette ai consumatori di scegliere liberamente il fornitore di energia elettrica e gas, pensato in primis per proteggere il consumatore.

Ricordiamo, però, che il Servizio a tutele graduali è un servizio provvisorio, il quale resterà in vigore fino ad aprile 2027, dopodiché si passerà al mercato libero.

Come richiedere il bonus

Per richiedere il bonus bollette i cliente dovranno presentare domanda presso il proprio fornitore di energia elettrica o gas. In fase di domanda sarà, inoltre, necessario dimostrare di appartenere alla categoria dei consumatori vulnerabili, attraverso documentazione che certifichi l’età, disabilità o stato di svantaggio economico.

La procedura sarà definita nel dettaglio da una circolare ARERA nel gennaio 2025.