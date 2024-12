Concorso Accademia Aeronautica 2025: è un’opportunità imperdibile per chi desidera intraprendere una carriera come ufficiale dell’Aeronautica Militare italiana. Il Ministero della Difesa ha indetto la selezione per l’ammissione di 155 allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli.

Le candidature sono aperte fino al 15 gennaio 2025. In questo articolo troverai tutti i dettagli sui requisiti, i posti disponibili, il processo di selezione e le modalità di presentazione della domanda.

Posti disponibili al concorso accademia aeronautica 2025

Il concorso prevede la selezione di 155 allievi ufficiali per l’anno accademico 2025-2026, suddivisi nei seguenti ruoli:

Ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota: 60 posti;

Ruolo normale delle Armi dell’Arma Aeronautica: 31 posti;

Ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico: 32 posti;

Ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico: 15 posti;

Ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico: 17 posti.

Ogni candidato può concorrere per un solo ruolo.

riserve previste

Sui posti messi a bando, sono previste le seguenti riserve:

30% per gli allievi delle Scuole Militari (20% per quelli della Scuola Militare Aeronautica e 10% per le altre Scuole Militari);

(20% per quelli della Scuola Militare Aeronautica e 10% per le altre Scuole Militari); 10% per coniugi, figli o parenti di secondo grado di personale delle Forze Armate o di Polizia deceduto in servizio o per causa di servizio.

I posti riservati non assegnati saranno redistribuiti tra gli altri candidati.

Requisiti per partecipare al concorso accademia aeronautica 2025

Per partecipare al concorso, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana.

Età compresa tra 17 e 22 anni (con estensione di massimo 3 anni per chi ha prestato servizio militare, esclusi i candidati al ruolo naviganti).

Diploma di scuola superiore (o titolo equipollente per studi all’estero).

Idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare.

Condotta incensurabile e assenza di precedenti penali.

Consenso dei genitori, se minorenni.

Esito negativo agli accertamenti per l’abuso di alcol o sostanze stupefacenti.

Come si svolge la selezione

Il processo di selezione si articola in diverse prove, con il seguente calendario indicativo:

Prova scritta di preselezione: 17-19 febbraio 2025, Guidonia (RM). Prova di lingua inglese: 17-19 febbraio 2025, Guidonia (RM). Accertamenti psicofisici: marzo-maggio 2025, Roma (Istituto di Medicina Aerospaziale). Prova scritta per il Corpo Sanitario Aeronautico: 15 luglio 2025, Foligno (PG). Prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali: giugno-luglio 2025, Pozzuoli (NA). Componimento in lingua italiana e prova orale di matematica: giugno-luglio 2025, Pozzuoli (NA).

Come presentare la domanda

Le domande devono essere inviate entro il 15 gennaio 2025 tramite il portale concorsi online del Ministero della Difesa. Per accedere al portale, è necessario possedere credenziali SPID o una Carta d’Identità Elettronica (CIE). Dopo l’accesso, occorre selezionare il concorso desiderato e compilare la domanda online.

Si consiglia di avere una casella di posta elettronica certificata (PEC), utilizzabile per le comunicazioni ufficiali.

Bando del concorso accademia aeronautica 2025

Il bando completo del concorso è disponibile sul portale concorsi del Ministero della Difesa e sul sito inPA. Ti invitiamo a scaricarlo e leggerlo attentamente per approfondire tutti i dettagli relativi alla selezione.