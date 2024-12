Nel 2024, si stima che in Italia verranno diagnosticati 390.100 nuovi casi di tumore, un dato stabile rispetto agli ultimi due anni.

Gli ultimi studi

Tuttavia, la metà delle persone colpite avrà un’aspettativa di vita paragonabile a chi non ha mai sviluppato il cancro, segno di significativi progressi nella diagnosi e nel trattamento. Inoltre, la mortalità per tumore è in calo tra i giovani adulti (20-49 anni): negli ultimi 15 anni, si è registrata una riduzione del 21,4% nelle donne e del 28% negli uomini. Il carcinoma polmonare, in particolare, mostra un netto calo della mortalità, con una diminuzione del 46,4% tra le donne e del 35,5% tra gli uomini.

I dati del rapporto

Questi dati provengono dal rapporto “I numeri del cancro in Italia 2024”, la 14ª edizione della pubblicazione realizzata da Aiom e altre istituzioni sanitarie, che si basa su informazioni raccolte da 35 Registri Tumori, coprendo l’80% della popolazione italiana (circa 44 milioni di persone).

Diego Serraino, Direttore dell’Epidemiologia Oncologica del Friuli Venezia Giulia, ha sottolineato che nel 2024 si prevede che circa 3,7 milioni di cittadini italiani (6,2% della popolazione) vivranno dopo una diagnosi di tumore. La diagnosi precoce continua a essere cruciale per migliorare le probabilità di guarigione, che variano significativamente in base al tipo e allo stadio del tumore: ad esempio, nel carcinoma della mammella, la sopravvivenza è del 99% nello stadio I, ma scende al 36% negli stadi avanzati.