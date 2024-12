Dopo le festività natalizie, si prevede un picco dei casi di influenza, causato dall’aumento delle interazioni sociali e dal conseguente rischio di contagio.

Il ritorno a scuola, quindi, potrebbe essere segnato da numerose assenze tra studenti e docenti. Tuttavia, secondo gli esperti, a essere più vulnerabili saranno soprattutto gli anziani, che dovranno prestare particolare attenzione a questo nuovo ceppo influenzale, che risulta pericoloso anche per le persone sopra i 60 anni. Per questo motivo, è vivamente consigliato il vaccino per questa fascia di età.

Rischi per anziani e bambini

I geriatri avvertono che già a partire dai 60 anni si aumenta il rischio di complicazioni legate all’influenza, con una probabilità di complicanze che riguarda il 62% di questa fascia di età, periodo che segna l’inizio del declino del sistema immunitario, come confermato anche durante la pandemia.

Non solo gli anziani, però: anche i bambini più piccoli sono particolarmente esposti. Il Servizio Sanitario Nazionale sottolinea che sono i bambini sotto i 5 anni ad avere il tasso di incidenza più alto, con 21,2 casi ogni mille assistiti.

I dati degli esperti

Secondo i dati forniti da RespiVirNet, su 1.698 campioni clinici analizzati, 57 sono risultati positivi al virus influenzale (45 di tipo A e 12 di tipo B), mentre 71 (4,2%) sono risultati positivi per Sars-CoV-2 e 67 (3,9%) per il virus respiratorio sinciziale. Altri virus respiratori, come rhinovirus e adenovirus, sono stati rilevati in una parte dei campioni analizzati.

I pediatri avvertono che l’influenza australiana, una variante particolarmente immuno-evasiva, rappresenta una minaccia per i bambini più piccoli. I sintomi da tenere sotto controllo includono febbre superiore ai 38 gradi, tosse, naso che cola, occhi arrossati, e dolori muscolari e articolari.