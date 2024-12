È stato indetto il concorso Accademia Militare 2025 per l’ammissione di 171 allievi al primo anno del 207° corso dell’Accademia Militare, a.a. 2025 – 2026.

Di seguito in modo chiaro e dettagliato tutti i requisiti richiesti.

Posti concorso Accademia Militare 2025

Il Ministero della Difesa ha pubblicato il bando di concorso Accademia Militare 2025 per l’ammissione di 171 allievi al primo anno del 207° corso dell’Accademia Militare.

I posti disponibili sono ripartiti come segue:

Armi varie (Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni): n. 95 posti;

n. 95 posti; Corpo degli ingegneri e Arma dei trasporti e dei materiali: n. 51 posti;

n. 51 posti; Corpo di commissariato: n. 10 posti;

n. 10 posti; Corso di medicina e chirurgia: n. 15 posti.

Dei predetti posti a concorso ne saranno riservati:

Il 30% agli Allievi frequentatori dell’ultimo anno delle Scuole Militari (20% per gli Allievi provenienti dalle Scuole Militari dell’Esercito e 10% per gli Allievi provenienti dalle altre Scuole Militari delle Forze Armate);

Il 5% al coniuge e ai figli superstiti, o ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

Il 10% al personale in servizio nell’Esercito esclusivamente in qualità di Sergente in servizio permanente, Volontario in Servizio permanente, Volontario in Ferma Prefissata Quadriennale e Volontario in Ferma Prefissata di un anno / Volontario in ferma iniziale, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione.

Concorso Accademia Militare 2025: Requisiti di Partecipazione

Il concorso per l’Accademia Militare 2025 è aperto a chi soddisfa i seguenti requisiti:

Cittadinanza : Essere cittadini italiani.

: Essere cittadini italiani. Età : Aver compiuto almeno 17 anni e non superare i 22 anni alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Il limite massimo può essere esteso, fino a un massimo di 3 anni, in proporzione al servizio militare prestato. Il periodo trascorso come Allievo delle Scuole Militari non contribuisce a tale estensione.

: Aver compiuto almeno 17 anni e non superare i 22 anni alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Il limite massimo può essere esteso, fino a un massimo di 3 anni, in proporzione al servizio militare prestato. Il periodo trascorso come Allievo delle Scuole Militari non contribuisce a tale estensione. Titolo di studio : Aver conseguito o conseguire entro l’anno scolastico 2024-2025 un diploma di istruzione secondaria superiore valido per l’accesso ai corsi universitari, incluso quello ottenuto attraverso percorsi quadriennali sperimentali. Per titoli di studio esteri è necessaria una dichiarazione di equipollenza o equivalenza da allegare alla domanda.

: Aver conseguito o conseguire entro l’anno scolastico 2024-2025 un diploma di istruzione secondaria superiore valido per l’accesso ai corsi universitari, incluso quello ottenuto attraverso percorsi quadriennali sperimentali. Per titoli di studio esteri è necessaria una dichiarazione di equipollenza o equivalenza da allegare alla domanda. Idoneità psicofisica e attitudinale : Essere riconosciuti idonei al servizio incondizionato come Ufficiale in servizio permanente. Tale requisito sarà accertato durante le prove psicofisiche e attitudinali.

: Essere riconosciuti idonei al servizio incondizionato come Ufficiale in servizio permanente. Tale requisito sarà accertato durante le prove psicofisiche e attitudinali. Diritti civili e politici : Godere di pieni diritti civili e politici.

: Godere di pieni diritti civili e politici. Situazione lavorativa e disciplinare : Non essere stati destituiti, dispensati, decaduti o licenziati da impieghi presso pubbliche amministrazioni per motivi disciplinari o dichiarati inadatti alla vita militare (salvo casi di inidoneità psico-fisica o mancato superamento di corsi di formazione).

: Non essere stati destituiti, dispensati, decaduti o licenziati da impieghi presso pubbliche amministrazioni per motivi disciplinari o dichiarati inadatti alla vita militare (salvo casi di inidoneità psico-fisica o mancato superamento di corsi di formazione). Assenza di condanne penali

Procedimenti penali in corso

Misure di prevenzione

Condotta

Fedeltà alla Costituzione

Consenso genitoriale

Esami diagnostici

Concorso Accademia Militare 2025: selezione

Il concorso si svolgerà tra febbraio e ottobre 2025 in due sedi principali:

Foligno (Centro di Selezione e Reclutamento)

Prova scritta di preselezione: febbraio (1 giorno)

Prove di efficienza fisica, accertamenti attitudinali e psicofisici: marzo-aprile (4 giorni ciascuna)

Prova scritta di italiano: 29 aprile (1 giorno)

Prova di inglese: 30 aprile (1 giorno)

Prova scritta per il Corpo sanitario: 15 luglio (1 giorno)

Prova orale di matematica: da giugno (1 giorno)

Modena (Accademia Militare)

Tirocinio: settembre-ottobre (30 giorni)

Concorso Accademia militare 2025: come presentare domanda

Le domande di ammissione devono essere inviate entro il 15 gennaio 2025 attraverso il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa. Per accedere al portale, è necessario utilizzare credenziali SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Dopo l’accesso, i candidati devono selezionare il concorso, compilare la domanda e inoltrarla entro la scadenza.

Si consiglia di disporre di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), spesso utilizzato dagli Enti per le comunicazioni ufficiali. Per chi non ne fosse provvisto, è possibile attivare una casella PEC rapidamente online.