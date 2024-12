Bonus famiglie 2025: Il 2025 si prospetta come un anno ricco di opportunità per le famiglie italiane, grazie ai bonus confermati e potenziati dal governo Meloni nella nuova Legge di Bilancio. Questi incentivi sono pensati per sostenere l’acquisto della casa, la natalità, l’educazione, e le spese domestiche, con un’attenzione particolare alle fasce sociali più vulnerabili. Ecco una panoramica dei principali bonus destinati alle famiglie per il 2025.

Bonus prima casa under 36

Uno degli incentivi più attesi è il rinnovo del Bonus prima casa under 36, che sarà valido fino al 31 dicembre 2027. La misura consente ai giovani sotto i 36 anni con un ISEE non superiore a 40.000 euro di accedere a diverse agevolazioni per l’acquisto dell’abitazione principale. Tra i benefici, l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, e una garanzia statale dell’80% per mutui fino a 250.000 euro.

Per sostenere il provvedimento, sono stati stanziati 130 milioni di euro per il 2025 e 270 milioni per il biennio successivo, per un totale di 670 milioni di euro. L’obiettivo è quello di facilitare l’accesso alla proprietà immobiliare per i giovani e dare slancio al mercato immobiliare.

Bonus famiglie 2025, nascite e asilo

Il Bonus Nascite 2025 conferma il supporto alle famiglie con un contributo di 1.000 euro sotto forma di “Carta per i nuovi nati”, destinata ai nuclei con un ISEE inferiore a 40.000 euro. La domanda può essere presentata tramite il sito INPS o recandosi presso un CAF.

Accanto al bonus nascite, viene potenziato il bonus asili nido, che rimborserà le spese per l’asilo o l’assistenza domiciliare dei bambini nati nel 2024. Il contributo varia in base all’ISEE:

Fino a 25.000 euro: massimo 3.000 euro annui (272,72 euro/mese).

Tra 25.001 e 40.000 euro: massimo 2.500 euro annui (227,27 euro/mese).

Oltre 40.000 euro: massimo 1.500 euro annui (136,37 euro/mese).

Fondo dote, bonus famiglie 2025

Il Fondo dote famiglia 2025 è una nuova misura per supportare le famiglie con figli di età compresa tra 6 e 14 anni, con ISEE inferiore a 15.000 euro. Questo fondo sarà utilizzato per coprire le spese delle attività extrascolastiche, promuovendo l’accesso a iniziative educative e ricreative per i più giovani.

Bonus famiglie 2025, mamme e lavoratrici

Il Bonus mamme 2025 si espande, includendo lavoratrici autonome con almeno due figli e un ISEE sotto i 40.000 euro, escluse le partite IVA in regime forfettario. Questo incentivo prevede l’esonero al 100% dei contributi previdenziali a carico delle madri lavoratrici per almeno un anno, con possibilità di proroga in caso di tre o più figli.

Bonus ristrutturazioni ed elettrodomestici

Il bonus ristrutturazioni 2025 offre una detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per la prima casa, fino a un tetto massimo di 96.000 euro. Per seconde e terze case, la detrazione scende al 36%.

In parallelo, il bonus elettrodomestici garantisce un contributo fino a 200 euro per famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro, per l’acquisto di apparecchi di classe energetica almeno B.