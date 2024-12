Tirocini retribuiti in area sanitaria: era una notizia attesa da molti e ora sembra che sia diventata realtà. È stato approvato l’emendamento che prevede un fondo per la retribuzione del tirocinio degli specializzandi in area sanitaria, che comprende veterinari, psicologi, biologi, farmacisti, odontoiatri, chimici e fisici. La cifra ammonta a 30 milioni per tutto il 2025 a cui se ne aggiungeranno altri 30 per il 2026.

L’ emendamento è stato accolto con grande soddisfazione da Fratelli d’Italia, con la deputata Marta Schifone che lo ha presentato: “Siamo soddisfatti per una norma di equità che arriva dopo 25 anni”.

Per gli psicologi, le novità non finiscono qui. Dal 2025, infatti, arriva un fondo di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti nelle scuole. La proposta di modifica da parte del PD prevede uno stanziamento di 10 milioni per il 2025 e di 18,5 milioni per il 2026. Si è trattato di una misura necessaria, a fronte dei dati scoraggianti che vedono oltre un adolescente su sette, nella fascia di età tra i 10 e i 19 anni, che convive con un disturbo psicologico diagnosticato.