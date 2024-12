Promuovere gli scambi di esperienze professionali e competenze, valutare insieme opportunità di carriera e argomenti di tesi magistrale tra aziende, centri di ricerca e studenti. Sono questi alcuni degli obiettivi dell’evento Automation Day 2024, organizzato dal corso di studi in Automation Engineering and Control of Complex Systems, che si terrà venerdì 20 dicembre, a partire dalle 9, nell’aula magna Oliveri dell’Edificio 4 di Ingegneria (via Santa Sofia 64).

L’ edizione 2024 è sponsorizzata da IEEE Circuits and Systems Society outreach Initiatives. I lavori saranno introdotti dal direttore del dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica, Giovanni Muscato, e dai due docenti organizzatori, Mattia Frasca e Maide Bucolo.

Durante la prima parte dell’incontro, le imprese e i centri di ricerca presenteranno le loro attività nel campo dell’automazione e discuteranno argomenti sul tema. La seconda parte è dedicata agli ex studenti, che presenteranno la loro esperienza professionale. Dopo la pausa pranzo, gli studenti avranno la possibilità di confrontarsi con aziende e centri di ricerca. All’evento interverranno rappresentanti delle aziende Automation Service, Cos. E.A.P., EXaV, Ingv, Meridionale Impianti, Xtronic, Etna Digital Growth, Schneider Electric, STLab, Teoresi, Techlabworks, STMicroelectronics.