Ogni anno, nella notte di Natale, il borgo medievale di Agira, situato nella provincia di Enna, diventa il palcoscenico di uno degli eventi più affascinanti e suggestivi della Sicilia: il presepe vivente. Questo straordinario evento, che affonda le radici nella tradizione religiosa e culturale dell’Isola, ha una particolarità che lo rende unico in Italia: si svolge proprio la sera del 24 dicembre. Giunto alla sua 34ª edizione, l’evento è organizzato dall’Associazione Amici del Presepe ed è considerato una delle manifestazioni natalizie più attese in tutta la regione.

La magia della presepe vivente

A partire dalle ore 20, i visitatori sono invitati a percorrere le stradine del borgo e immergersi in un’atmosfera natalizia senza pari. Lungo il percorso, le capanne e le botteghe, dove abili artigiani mettono in scena antichi mestieri come quello del fabbro, falegname, fornaio e tessitrice, riportano in vita la vita quotidiana di un tempo. I protagonisti del presepe, vestiti in costumi d’epoca, animano la scena, dando vita a uno spaccato di cultura popolare che celebra le tradizioni siciliane.

Il Presepe Vivente di Agira non si limita a raccontare la storia della Natività, ma include anche scene di grande suggestione e valore simbolico. Oltre all’Annunciazione e al censimento di Maria e Giuseppe, i visitatori possono assistere all’incontro tra Erode e i Magi, che aggiunge un tocco di drammaticità alla rappresentazione. Il culmine dell’evento si raggiunge con la scena della Natività, che si svolge nel cuore del Castello di Agira, un’imponente struttura che svetta sopra il borgo, regalando uno scenario spettacolare e indimenticabile.

Non solo presepe, ma anche cucina tipica

Partecipare al Presepe Vivente di Agira non significa solo vivere un’esperienza spirituale e culturale, ma anche un’opportunità unica per gustare i piatti tipici della cucina siciliana. Durante l’evento, è possibile assaporare dolci tradizionali come la cassatella, un dolce tipico del periodo natalizio, che rappresenta una vera e propria prelibatezza per il palato. Di seguito il programma completo dell’evento!