Il 22 e 23 dicembre, Piazza Scammacca di Catania ospiterà un evento tanto atteso da tutti gli appassionati di moda vintage e second hand: il Vintage Market. Questa iniziativa, organizzata in collaborazione con Riciclemi e Cool Lalla, promette due giornate di shopping all’insegna della sostenibilità e dello stile senza tempo.

Il Vintage Market rappresenta una straordinaria opportunità per immergersi in un mondo di abbigliamento e accessori ricercati, lontani dalle logiche del fast fashion. Durante queste giornate, i visitatori avranno la possibilità di esplorare una selezione curata di pezzi unici, tra cui capi d’abbigliamento vintage, accessori di lusso e autentiche chicche provenienti da epoche passate. Che si tratti di vestiti, borse o gioielli, ogni articolo racconta una storia propria, dando ai partecipanti la chance di trovare articoli che non si troverebbero facilmente altrove.

Ultima occasione per i regali di Natale

Questo evento è anche un’occasione ideale per fare acquisti natalizi diversi dal solito. Scegliere il vintage significa abbracciare una filosofia di consumo più consapevole e responsabile, riducendo l’impatto ambientale legato alla produzione di nuovi capi. Acquistare vintage è una scelta ecologica e unica, perfetta per chi desidera regalare qualcosa di originale, elegante e al tempo stesso rispettoso del pianeta.

Durante il Vintage Market, numerosi venditori e resellers saranno presenti con le loro collezioni di pezzi pregiati e autentici. Ogni partecipante avrà la possibilità di scoprire articoli che si adattano a ogni tipo di gusto e personalità. Se amate lo stile retrò, il lusso degli accessori vintage o cercate un capo che racconti una storia, questo è il posto giusto per trovare ciò che fa al caso vostro.

Orari e info

Piazza Scammacca, nel cuore di Catania, si trasformerà in un vivace mercato, dove gli appassionati di vintage. Ricordiamo che l’evento si svolgerà dal 22/12/2024 al 23/12/2024. Più precisamente la domenica dalle11:30 – 21:00 e lunedì dalle 11:30 – 20:00. L’ingresso sarà gratuito per tutti!