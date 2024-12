Quest’anno, oltre 150 studenti delle scuole catanesi hanno partecipato con grande entusiasmo al progetto Ri-Giochi@mo, un’iniziativa che fonde solidarietà, riciclo e un forte messaggio di sostenibilità. Promosso dall’associazione Uno@uno e supportato logisticamente da Poste Italiane, il progetto ha dato la possibilità ai bambini di donare i loro giocattoli usati, ma ancora in buone condizioni, a coetanei che vivono in situazioni di difficoltà. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di diverse scuole catanesi, ha reso il Natale di quest’anno ancora più speciale, portando un sorriso a chi è meno fortunato.

Il progetto Ri-Giochi@mo

Il progetto Ri-Giochi@mo è nato nel Nisseno e ha rapidamente raggiunto altre città siciliane, tra cui Catania. Il suo obiettivo principale è educare i bambini al rispetto per l’ambiente, incoraggiando il riutilizzo dei giocattoli e facendo in modo che questi oggetti, ancora perfettamente utilizzabili, possano portare gioia a chi ne ha bisogno. Inoltre, il progetto promuove il valore della solidarietà, insegnando ai più piccoli l’importanza di donare qualcosa di prezioso per fare felici altri bambini, creando un legame di empatia tra coetanei.

Nel plesso Biscari dell’Istituto Comprensivo C.B. Cavour, l’iniziativa è stata accolta con entusiasmo. I bambini hanno preparato con cura i regali, impacchettando giocattoli, peluche, bambole e giochi da tavolo, pronti per essere inviati a chi ne aveva più bisogno. La scuola si è trasformata in un luogo di festa, dove i bambini hanno potuto esprimere il loro spirito altruista e condividere la magia del Natale con chi è meno fortunato.

Le lettere inviate da Poste Italiane

Oltre alla consegna dei regali, i bambini hanno scritto lettere piene di speranza, sogni e desideri per un futuro migliore. In queste lettere, ognuno di loro ha raccontato i propri sogni per il Natale e per il futuro, chiedendo spesso per sé e per gli altri un mondo migliore, più pacifico e solidale. I regali raccolti sono stati poi affidati a Poste Italiane, che, grazie al supporto delle sue portalettere, ha curato la consegna dei pacchi ai volontari della Croce Rossa di Caltanissetta. Questo gesto ha permesso di portare un po’ di speranza e gioia a bambini che, purtroppo, non hanno la fortuna di vivere il Natale con le stesse opportunità.

Tra i regali più originali, sono stati raccolti oggetti come una bicicletta senza pedali, pensata per insegnare a un bambino a mantenere l’equilibrio e a fare le prime corse. Questo dono è stato simbolico di un percorso di crescita che si realizza attraverso l’aiuto e la condivisione. I regali sono stati raccolti in grandi sacchi e distribuiti alle famiglie più bisognose, portando un tocco di magia a chi non ha la possibilità di festeggiare il Natale come molti altri bambini.

Un Natale più consapevole per tutti i bambini

Il progetto Ri-Giochi@mo non si limita a un semplice scambio di doni, ma rappresenta un vero e proprio atto di solidarietà, che va oltre le festività natalizie. In questo contesto, il riutilizzo dei giocattoli si unisce alla speranza di un futuro migliore, dove il concetto di comunità si estende oltre i confini della propria città e abbraccia i più bisognosi. Ogni giocattolo donato, ogni lettera scritta, ogni sorriso che si è potuto regalare rappresenta una piccola ma significativa azione per costruire un mondo più giusto, dove l’amore e la solidarietà sono i veri protagonisti.