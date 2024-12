Lunedì 23 dicembre 2024, Piazza Università a Catania si trasformerà in un palcoscenico incantato per ospitare “A Christmas Night”, uno spettacolo musicale che celebra la magia del Natale. Il concerto, organizzato dalla La Patanè Band nella sua versione Xmas Edition, regalerà un’esperienza unica, interamente dal vivo, con un repertorio che spazia dai classici natalizi alle rivisitazioni moderne.

Un cast eccezionale

Ad animare la serata sarà una formazione di 4 talentuosi musicisti, guidati dalla potente e calda voce di Alessandra Patanè. La band sarà composta da:

voce femminile: Alessandra Patanè

chitarra: Simone Loreto

basso: Paolo Migliore

batteria: Mirko Augello

Insieme daranno vita a un’esibizione che mescolerà musica pop al soul, offrendo un’esperienza musicale dinamica e coinvolgente. .

Un repertorio ricco di magia

La serata sarà arricchita da una selezione dei più bei classici natalizi che non possono mancare durante le feste. Brani intramontabili come: Silent Night, Jingle Bells, Santa Baby e White Christmas faranno rivivere le emozioni più belle del Natale. Ma non solo, il concerto proporrà anche le moderne interpretazioni di artisti internazionali come John Legend, Mariah Carey, Michael Bublé e Mario Biondi, per una fusione tra tradizione e innovazione. Oltre ai classici natalizi, il concerto includerà anche brani emozionali e significativi, che trasmettono messaggi di amore, speranza e solidarietà. Canzoni come “Una poesia anche per te” di Elisa, “The greatest love of all” di Whitney Houston, “Esseri Umani” di Marco Mengoni e “Imagine” di John Lennon, offriranno un tocco di profondità e riflessione, arricchendo ulteriormente l’atmosfera.

Info e orari

L’evento si terrà quindi in Piazza Università giorno 23 dicembre alle ore 20. L’ingresso sarà gratuito per chiunque vorrà partecipare. Un’occasione unica per vivere la magia del Natale in un’atmosfera speciale.