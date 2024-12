Bonus libri: le Regioni italiane hanno recentemente pubblicato i bandi per la richiesta del bonus libri per l’anno scolastico 2024-2025. Questo incentivo economico, destinato alle famiglie con determinati requisiti, offre un aiuto o un rimborso per l’acquisto dei libri scolastici necessari a studenti di ogni ordine e grado. Per fare richiesta, le famiglie interessate dovranno rivolgersi alla Regione o al Comune di residenza, dove sono disponibili tutte le informazioni relative ai requisiti e alle modalità di accesso.

Un importante aggiornamento arriva anche dal Decreto PNRR 2024, recentemente convertito in legge dal Parlamento, che prevede l’assegnazione di nuovi fondi destinati a potenziare il bonus libri. Grazie a questa misura, il sostegno economico verrà incrementato, con un’attenzione particolare alle famiglie in difficoltà economica, al fine di alleggerire il peso delle spese scolastiche, contribuendo a garantire pari opportunità educative.

Di seguito tutte le informazioni a riguardo!

Bonus libri 2024-2025, a chi spetta

I requisiti per accedere al bonus libri scuola possono variare leggermente a seconda della Regione di residenza. Mentre alcune regioni offrono il beneficio a tutti gli studenti, altre pongono delle restrizioni. In generale, il bonus per il periodo 2024-2025 è destinato alle famiglie con figli iscritti a scuole di ogni ordine e grado. Tuttavia, ogni Regione ha definito dei criteri specifici, che possono includere fattori come il reddito familiare, la condizione lavorativa dei genitori, e il tipo di scuola frequentata. Alcuni bandi potrebbero, infatti, essere riservati solo a determinati gruppi di studenti, ad esempio quelli appartenenti a famiglie con un reddito inferiore a una certa soglia o a quelli frequentanti scuole pubbliche o paritarie.

In linea generale, i beneficiari del bonus scuola 2024 2025 sono le famiglie con figli studenti che sono iscritti a scuole:

secondarie di 1° o 2°, ovvero scuole medie e superiori;

ovvero scuole medie e superiori; statali, paritarie (sia private che locali) o incluse nell’Albo regionale delle scuole non paritarie;

(sia private che locali) o incluse nell’Albo regionale delle scuole non paritarie; formative accreditate dalla Regione che erogano percorsi triennali o quadriennali di istruzione professionale.

Sono compresi spesso anche i percorsi del sistema duale, cioè percorsi formativi per entrare nel mondo del lavoro e contemporaneamente studiare.

Bonus libri 2024-2025: in Sicilia

La Regione Sicilia ha confermato anche per l’anno scolastico 2024-2025 il bonus libri per gli studenti delle scuole primarie, sia statali che paritarie. Come negli anni precedenti, la fornitura gratuita dei libri di testo avverrà tramite il “Portale cedole librarie“, una piattaforma digitale che coinvolge scuole, librerie e l’amministrazione regionale. La novità principale di quest’anno è che i Comuni saranno finalmente integrati nel processo di gestione e pagamento del bonus, un cambiamento che non era stato previsto in passato.

Pertanto, le famiglie interessate devono prestare attenzione agli avvisi pubblicati sui siti web e sugli altri canali di comunicazione del Comune di residenza. È fondamentale seguire le indicazioni per poter richiedere correttamente il contributo, rispettando le tempistiche e le modalità che verranno specificate nei prossimi mesi.

Di seguito il bando ufficiale della Regione Sicilia, in cui sono presenti tutti i dettagli a riguardo.