Nel mese di dicembre, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania promuove una nuova iniziativa di sensibilizzazione sulla salute femminile. Durante i fine settimana, tutti i sabati e le domeniche mattina, dalle 9 alle 13, sarà possibile sottoporsi a esami mammografici gratuiti in tutti gli ambulatori aziendali dedicati.

Lo screening mammografico, un’importante misura preventiva contro il tumore alla mammella, verrà offerto gratuitamente a tutte le donne in età compresa tra i 50 e i 69 anni.

L’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce

Il tumore della mammella è il tipo di tumore più diffuso tra le donne in Italia, con circa una donna su nove, che sviluppa questa terribile malattia nel corso della propria vita. In Sicilia, ogni anno, si registrano circa 3500 nuovi casi. La buona notizia è che grazie a pratiche di prevenzione, diagnosi precoce e trattamenti avanzati, più dell’87% delle donne sopravvive a 5 anni dalla diagnosi.

Molti tumori della mammella nelle fasi iniziali non mostrano sintomi evidenti, per questo motivo la mammografia regolare è fondamentale. Il test consente di individuare la presenza di un tumore anche di dimensioni molto piccole, aumentando significativamente le possibilità di trattamento efficace e guarigione.

Come prenotare l’esame mammografico gratuito

Per prenotare un esame mammografico gratuito, le donne interessate possono contattare il numero verde 800.894.007, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13, e il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30. In alternativa, è possibile lasciare un messaggio in segreteria telefonica per essere richiamati.

Gli esami possono essere effettuati presso 11 ambulatori specializzati situati negli ospedali di: Biancavilla, Caltagirone, Militello Val di Catania, Paternò, così come nei Pta di Acireale, Pedara, San Giorgio e San Luigi a Catania, e negli ambulatori di Bronte, Giarre e Vizzini. Ogni ambulatorio è dotato di apparecchiature di ultima generazione per garantire la massima qualità negli esami.