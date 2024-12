Ersu comunica che in occasione delle festività natalizie, le mense universitarie osserveranno una serie di turni di chiusura, come dettagliato di seguito:

Mensa “Cittadella”:

La mensa “Cittadella” resterà chiusa dalla cena del 20 dicembre 2024 fino al 6 gennaio 2025.

La riapertura avverrà il 7 gennaio 2025, quando i servizi riprenderanno normalmente.

Mensa “Oberdan”:

La mensa “Oberdan” osserverà una chiusura dal 24 dicembre 2024, a partire dalla cena, fino al 26 dicembre 2024, con la riapertura fissata per il 27 dicembre 2024.

Inoltre, la mensa “Oberdan” sarà nuovamente chiusa dalla cena del 31 dicembre 2024 fino al 1 gennaio 2025, per poi riaprire il 2 gennaio 2025.

Mensa “Vittorio Emanuele”:

La mensa “Vittorio Emanuele” avrà una chiusura a partire dal 21 dicembre 2024 e riaprirà il 7 gennaio 2025, riprendendo così le normali attività.

Si raccomanda agli utenti di tenere conto dei giorni di riapertura per usufruire nuovamente dei servizi delle mense. Ersu specifica che le chiusure temporanee durante le festività sono state disposte per consentire la fruizione dei giorni festivi da parte del personale e per garantire il rispetto delle tradizioni natalizie.