A Catania, la situazione ambientale è critica. Discariche a cielo aperto invadono i cigli delle strade. la situazioen sembra peggiorare nelle zone periferiche, dove i sacchi di immondizia vengono abbandonati senza alcun controllo. Purtroppo l’abbandono illegale di rifiuti a Catania non è una novità, si tratta di una grave problematica che affligge la città ormai da troppi anni. Al degrado si somma il rischio di proliferazione di insetti e roditori .

Le priorità del Comune: Capodanno con Mediaset

Nonostante la grave emergenza legata alla gestione dei rifiuti, il Comune di Catania sembra concentrarsi su altre priorità. Una delle scelte più controverse riguarda l’organizzazione del Capodanno, in collaborazione con Mediaset. Questo evento, che promette una grande visibilità mediatica e un richiamo per il pubblico, ha sollevato numerose polemiche tra i cittadini. In molti si chiedono se, in un momento così critico, non sarebbe stato più utile destinare risorse ed energie a risolvere le problematiche ambientali.

Purtroppo la campagna “Catina è casa”, per la quale sono stati spesi più di 150.000 mila euro, continua a non dare nessun frutto. D’altronde i comportamenti dei cittadini catanesi non sembrano essersi modificati!

Il Comune distaccato dalle necessità reali

La disparità tra le azioni promosse dal Comune e le reali necessità dei cittadini è evidente. Mentre Catania soffre per la mancanza di un‘efficace gestione dei rifiuti, il Comune sembra più concentrato a costruire una facciata di benessere, attraverso eventi mediatici e iniziative che non affrontano i problemi concreti. Molti catanesi si chiedono quando il Comune inizierà a dare priorità alla risoluzione dei problemi quotidiani.

La speranza è che la campagna “Catania è Casa” non resti un semplice slogan vuoto, ma che si traduca in azioni concrete!

Di seguito alcune foto di Via Palermo, uno dei tanti esempi di degrado: