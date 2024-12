Il grande musical made in Catania targato Ouroboros torna in scena nel 2025 con una nuova produzione. Dopo il grande successo di Alexander Hamilton che ha collezionato ben quattro sold out al Teatro Ambasciatori, sarà Six Wives il prossimo spettacolo che vedremo in scena.

Ouroboros, azienda di produzione che lavora a Catania dal 2019 nel settore del musical, porterà a Catania la celebre opera britannica di Toby Marlow, vincitrice di diversi premi tra cui il Tony Award alla migliore colonna sonora originale. Quello che vedremo sul palco sarà un concerto pop che racconta le vite delle sei mogli di Enrico VIII: Caterina d’Aragona, Anna Bolena, Jane Seymour, Anna di Cleves, Caterina Howard e Caterina Parr. Il contesto sarà quello cinquecentesco, ma quello che vedremo sarà un racconto di empowerment femminile nel senso più contemporaneo del termine.

Questo spettacolo è diventato un vero e proprio fenomeno globale negli ultimi anni: una tematica storica raccontata in chiave pop è stato il connubio perfetto che ha coinvolto diverse generazioni.

Le regine si sfidano sul palco per coronare chi tra loro ha subito un più tragico destino.

Inno alla contemporaneità, alla rilettura storica paritaria e alla lotta alla discriminazione di genere.

Il cast Ouroboros è ufficialmente tornato e il 2025 sarà l’anno di Six Wives. Catania attende le sue regine.