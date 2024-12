In occasione delle festività natalizie, il servizio di Metropolitana sulla tratta Monte Po-Stesicoro sarà prolungato fino alle ore 1:00 nelle seguenti domeniche:

domenica 15 dicembre 2024,

domenica 22 dicembre 2024,

domenica 29 dicembre 2024,

domenica 5 gennaio 2025,

Il servizio sarà disponibile dalle 8:30 del mattino fino all’1:00 di notte, offrendo una maggiore flessibilità per chi ha bisogno di spostarsi dopo le consuete ore di chiusura del trasporto pubblico. L’ultima corsa partirà dalla stazione Monte Po alle 00:32, mentre l’ultima corsa da Stesicoro avverrà alle 1:00. Il prolungamento degli orari della metropolitana permetterà a cittadini e turisti di godere a pieno dei numerosi eventi in occasione delle festività natalizie!

Invece, per quanto concerne il giorno di Natale, 25 dicembre, il servizio di metropolitana non sarà attivo. Durante questa giornata, chi desidera spostarsi dovrà fare affidamento su altre modalità di trasporto.

La Navetta 504R: raggiungere il centro in comodità

Non solo metro, per chi desidera esplorare il centro di Catania in tutta tranquillità durante le ore serali, è disponibile la navetta 504R, un servizio pensato appositamente per evitare il traffico, i problemi di parcheggio e le limitazioni di accesso alle aree a traffico limitato (ZTL). La navetta parte dalla rimessa R1 e offre un comodo collegamento con il cuore della città, permettendo di raggiungere facilmente le ZTL e le zone pedonali.

La navetta 504R ha una frequenza ogni 10 minuti dalle 20:00 alle 23:10 e ogni 15 minuti dalle 23:10 fino alle 2:10. Questa frequenza rende il servizio molto comodo per chi intende muoversi senza stress durante la serata, godendosi le luci natalizie e le attrazioni turistiche senza preoccuparsi di trovare parcheggio o di accedere alle zone a traffico limitato.

Per fermate e i tragitti consultare il sito ufficiale Amts.

Addio a traffico e parcheggi

Metropolitana e navette Amts saranno la scelta ideale per chi vorrà godersi le attrazioni natalizie senza pensieri. Evitare il traffico e il problema del parcheggio in centro, soprattutto durante il periodo natalizio quando la città è più affollata, è una vera e propria comodità. Inoltre, il servizio consente di accedere alle aree pedonali e ZTL, che sono spesso chiuse al traffico automobilistico!