Quest’anno la città di Catania, si prepara a vivere un magico Natale, ricco di eventi imperdibili in ogni angolo della città, dal cuore del centro storico fino alle periferie. Ogni quartiere sarà protagonista di un’atmosfera unica, dove tradizione e innovazione si incontrano per creare un senso di comunità e calore.

Le parole del Sindaco Trantino

“L’atmosfera natalizia quest’anno scalderà il cuore di tutti noi, dal centro alle periferie, con luci, suoni, decori, eventi imperdibili distribuiti nei vari quartieri, dando quindi un senso a questo bisogno che abbiamo tutti quanti di stringerci attorno alle persone a cui vogliamo bene”. Così il sindaco, Enrico Trantino, ha introdotto, nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti, la presentazione del cartellone “Natale a Catania 2024. Rinascita in Città“.

“Il programma del Natale – ha continuato il sindaco – ci darà anche l’opportunità di attrarre tantissimi turisti, affascinati dall’atmosfera natalizia, risvegliando emozioni profonde, creando un senso di appartenenza e comunità, e offrendo un’opportunità di riflessione e serenità che va oltre la frenesia quotidiana. Inoltre gli eventi del nostro calendario, i mercatini natalizi, il Christmas Village, la pista di pattinaggio, la Notte Bianca che si svolgerà domani voluta fortemente dalla VII Commissione consiliare e dal presidente Giovanni Magni, consentirà ai nostri concittadini di fruire sino a tarda sera di negozi aperti, siti museali a un euro e di tante altre opportunità, per grandi e piccini”.

Più di 60 eventi in giro per la città!

Dal 6 dicembre al 6 gennaio, Catania sarà il palcoscenico di oltre 60 eventi straordinari che coinvolgeranno tutta la città. Concerti, danze, gospel, opera dei pupi, spettacoli teatrali e tanto altro animeranno ogni angolo di Catania, con un’offerta culturale e artistica per tutte le età.

Da piazza Duomo sino a Librino la rete del Natale coinvolgerà vie e piazze, siti culturali come: il Castello Ursino, la Villa Bellini, l’istituto San Giovanni Bosco, il Teatro del VI Municipio, ma soprattutto le chiese: San Nicolò l’Arena, Badia Sant’Agata, Santa Maria di Gesù, Basilica Madonna del Carmelo, Parrocchia Santa Croce al Villaggio S. Agata, Chiesa Santa Maria della Consolazione al Borgo, Cristo Re, Santa Lucia, San Luigi , Parrocchia San Giuseppe in Ognina.

Un Natale solidale: tra iniziative e mobilità

Il Natale a Catania non sarà solo magico ma anche solidale. Proprio per questo il Consiglio comunale ha promosso numerose iniziative come lo “zaino solidale”, che offrirà materiali scolastici ai bambini delle famiglie in difficoltà, e il pranzo di solidarietà al dormitorio.

Non solo solidarietà ma anche sostenibilità ambientale! Infatti, per partecipare alle iniziative del Natale, il sindaco ha raccomandato il sindaco ha raccomandato di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici per partecipare agli eventi. La metropolitana sarà attiva fino all’1:00 di notte nei fine settimana e, in più, le navette BUS 504R collegheranno comodamente le ZTL e le aree pedonali, rendendo facile spostarsi tra i luoghi di festa.

Capodanno a Catania

Anche se il programma del Capodanno a Catania è ancora in fase di definizione, il sindaco ha promesso una serata speciale, con eventi musicali e tanto divertimento. Se confermata, la notte di San Silvestro sarà una celebrazione unica, con concerti gratuiti in Piazza Duomo, dove artisti siciliani e nazionali saliranno sul palco per salutare l’anno nuovo.

Il Natale a Catania 2024 non sarà solo una festa, ma un’opportunità di crescita culturale, di unione e di valorizzazione del territorio.

Di seguito il programma completo di tutti gli eventi!