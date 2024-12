Arrestato a Gravina di Catania un 24enne, che era evado dagli arresti domiciliari. I Carabinieri, impegnati in un servizio di pattugliamento notturno, si sono recati all’abitazione del giovane pregiudicato per verificare che fosse rispettata la misura degli arresti domiciliari. Tuttavia, una volta giunti nell’abitazione, non hanno trovato il 24enne nella sua stanza. Il ragazzo era scomparso senza che i familiari conviventi ne fossero a conoscenza.

La fuga del giovane Dopo la fuga del giovane i Carabinieri hanno avviato immediatamente le misure necessarie per ritrovare il giovane. Il rapido scambio di informazioni con i colleghi della Centrale Operativa ha confermato che il ragazzo non aveva alcuna autorizzazione ad allontanarsi da casa, ed in meno di mezz’ora, hanno rintracciato l’evaso nei pressi di un bar del quartiere. Approfittando di un attimo di distrazione del 24enne, gli investigatori hanno deciso di passare all’azione. Con rapidità, sono scesi dall’auto e lo hanno bloccato. L’irrefrenabile voglia di dolci Quando i Carabinieri lo hanno acciuffato, il ragazzo ha cercato di giustificarsi con una motivazione inaspettata: “Sono uscito perché avevo voglia di mangiare qualcosa di dolce”. Una giustificazione che, però, non ha impedito al giovane di essere arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’operato dei Carabinieri, è stato nuovamente sottoposto alla misura cautelare degli domiciliari.