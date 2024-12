I NAS hanno condotto controlli su oltre 1.000 strutture ricettive in tutta Italia, riscontrando irregolarità in circa 200 casi. Tra le principali violazioni emerse: difformità nei titoli autorizzativi, carenze igienico-sanitarie, aumento non autorizzato della capacità ricettiva e mancanza di requisiti di sicurezza.

L’operazione dei NAS

A Roma, su 30 strutture ispezionate, 7 sono risultate non conformi, sollevando preoccupazioni in vista del prossimo Giubileo. In totale, sono stati effettuati 10 sequestri o sospensioni di attività per un valore di circa 3,5 milioni di euro. Tra i casi più gravi, un B&B abusivo scoperto in un garage a Pescara e un albergo non dichiarato con 22 stanze nel centro storico di Palermo.

Sono state segnalate 174 persone all’autorità amministrativa e 23 a quella giudiziaria, con 289 violazioni amministrative e 31 penali accertate. Le sanzioni pecuniarie ammontano a oltre 155.000 euro, mentre circa 60 kg di alimenti non conformi sono stati sequestrati.

I NAS evidenziano che la proliferazione incontrollata di B&B, spesso realizzati frazionando appartamenti, è un fenomeno in crescita nelle principali mete turistiche italiane, specialmente a Roma, dove l’Anno Giubilare sta attirando un incremento di strutture ricettive improvvisate.