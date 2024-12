l presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il ministro della Salute, Orazio Schillaci, hanno firmato un accordo che prevede l’investimento di 750 milioni di euro per la costruzione di tre nuovi ospedali a Palermo: un Polo pediatrico di eccellenza, il nuovo Policlinico e l’ospedale Palermo Nord-Polo oncoematologico. L’intesa include anche la ristrutturazione del padiglione A dell’ospedale “Cervello”.

L’accordo, siglato presso il Ministero della Salute, sblocca fondi per un totale di 747,7 milioni di euro destinati a potenziare l’edilizia sanitaria in Sicilia. Hanno partecipato alla firma anche il direttore generale della Programmazione sanitaria, Americo Cicchetti, e il dirigente generale del dipartimento regionale della Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino. Con un apposito decreto, il Ministero provvederà a rendere disponibili le somme necessarie.

Le parole del ministro Schillaci

Il ministro Schillaci ha dichiarato che l’accordo evidenzia l’impegno del governo nell’affrontare le sfide sanitarie in Sicilia, puntando a migliorare l’offerta di servizi e a garantire elevati standard di assistenza sia strutturali che tecnologici. “Questo è un passo concreto per ridurre le disuguaglianze tra Nord e Sud Italia, migliorando l’accesso alle cure per tutti i cittadini”, ha sottolineato.

Il presidente Schifani ha espresso soddisfazione per l’avanzamento del progetto, sottolineando che l’accordo segna un’importante tappa nel potenziamento delle infrastrutture sanitarie di Palermo. “Con l’avvio delle gare d’appalto entro febbraio 2025, possiamo proseguire spediti nella realizzazione di queste strutture cruciali per rispondere alle necessità sanitarie dei siciliani“, ha dichiarato Schifani, ringraziando Schillaci per l’attenzione verso la regione.

L’accordo segue la convenzione avviata a luglio con Invitalia, che supporterà la realizzazione dei quattro interventi finanziati con risorse ex art. 20 della legge 67/88.