Il 2025 si prospetta un anno ricco di vacanze per i lavoratori, grazie a un calendario particolarmente favorevole per chi vuole massimizzare i giorni di riposo.

Tra le occasioni più rilevanti, aprile si conferma il mese ideale per una vacanza prolungata, grazie alla combinazione di Pasqua e Festa della Liberazione. In aggiunta, festività come Capodanno, Epifania e Ferragosto offriranno ulteriori possibilità di creare lunghi ponti di riposo con pochi giorni di ferie.

Vacanze scolastiche 2024-2025: date e ponti

Per gli studenti e le loro famiglie, il calendario scolastico 2024-2025 riserva diverse pause significative. Le vacanze natalizie andranno dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 nella maggior parte delle regioni, con alcune variazioni per Emilia-Romagna, Toscana e la Provincia Autonoma di Bolzano, che inizieranno il 24 dicembre. Il periodo di Carnevale offrirà brevi pause variabili tra il 1° e l’8 marzo, mentre le vacanze pasquali saranno concentrate tra il 17 e il 22 aprile.

Infine, i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, così come quello del 2 giugno, garantiranno ulteriori momenti di riposo prima della chiusura dell’anno scolastico, prevista tra il 6 e il 10 giugno a seconda della regione.

Le festività e i ponti del 2025: una guida completa

Ecco un riepilogo delle festività più significative e dei relativi ponti:

1° novembre 2024: ponte di tre giorni (dal 1° al 3 novembre).

ponte di tre giorni (dal 1° al 3 novembre). Vacanze di Natale: dal 20 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 (17 giorni di pausa).

dal 20 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 (17 giorni di pausa). Pasqua e Festa della Liberazione: vacanze dal 18 al 22 aprile, ponte dal 25 al 27 aprile.

vacanze dal 18 al 22 aprile, ponte dal 25 al 27 aprile. 1° maggio: ponte di quattro giorni (dal 1° al 4 maggio).

ponte di quattro giorni (dal 1° al 4 maggio). 2 giugno: ultimo ponte dell’anno scolastico (dal 31 maggio al 2 giugno).

Si ricorda che queste date potrebbero subire variazioni regionali; è consigliabile consultare le delibere delle singole Giunte per conferme e aggiornamenti.