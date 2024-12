Un grave incidente stradale ha avuto luogo sulla Circonvallazione di Catania, precisamente in via Felice Fontana, nei pressi dell’ospedale Garibaldi Nesima. L’incidente, avvenuto poco prima della rotatoria di Nesima in direzione Misterbianco, ha visto il coinvolgimento di una moto e di un’automobile.

Le prime ricostruzioni del sinistro

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato particolarmente violento, con la moto che ha terminato la sua corsa contro il veicolo. Il motociclista, purtroppo, ha riportato gravi ferite ed è stato subito soccorso da un’ambulanza, mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Al momento, non sono ancora note le condizioni di salute del ferito. L’incidente ha causato disagi alla circolazione, con rallentamenti su una delle arterie principali della città. Le operazioni di soccorso e i rilievi delle autorità sono in corso per chiarire la dinamica esatta dello scontro.