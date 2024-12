Concorso docenti PNRR 2: Il concorso docenti PNRR 2 offre un’importante opportunità per aspiranti insegnanti dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado. Il bando prevede la presentazione delle domande esclusivamente in modalità telematica entro il periodo compreso tra l’11 e il 30 dicembre 2024. Ecco tutti i dettagli su requisiti, modalità di iscrizione e costi da sostenere.

Come presentare la domanda per il concorso docenti PNRR 2

La domanda deve essere inoltrata tramite il portale unico del reclutamento, disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla piattaforma è necessario:

Essere in possesso delle credenziali SPID o CIE;

Avere l’abilitazione al servizio “Istanze on line”, eventualmente raggiungibile tramite la “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” del MIUR (www.miur.gov.it).

Domande presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Contributo di segreteria

Per partecipare è richiesto il pagamento di un contributo di segreteria di 10 euro per ogni tipologia di posto per cui si intende concorrere. Il pagamento deve essere effettuato attraverso il sistema “Pago In Rete”, che genera un bollettino specifico.

Requisiti per la partecipazione al concorso docenti PNRR 2

Infanzia e Primaria

Posti comuni:

Titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, oppure titolo equivalente riconosciuto in Italia;

Diploma magistrale abilitante o sperimentale a indirizzo linguistico conseguito presso istituti magistrali.

Posto di sostegno:

Specializzazione per il relativo ordine di scuola.

Scuola secondaria di primo e secondo grado

Posti comuni:

Laurea valida per la classe di concorso + abilitazione all’insegnamento;

Laurea valida + 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni;

Laurea valida + 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022;

Laurea valida + 30 CFU/CFA del nuovo percorso universitario e accademico per la formazione iniziale.

ITP (Insegnanti Tecnico-Pratici): Diploma di scuola secondaria di accesso alla classe di concorso oppure abilitazione all’insegnamento.

Partecipazione con riserva:

Candidati iscritti a percorsi universitari per il conseguimento di 30 o 60 CFU/CFA, che dovranno ottenere il titolo entro il 30 giugno 2025. Il mancato conseguimento del titolo entro tale termine comporta la decadenza dalla graduatoria.

Posti di sostegno: