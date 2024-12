Molti cittadini catanesi si sono ritrovati in difficoltà a causa del mancato recapito dei cedolini per il pagamento della Tari. Numerose le segnalazioni arrivate agli uffici comunali, che hanno portato il Comune di Catania a intervenire con una decisione ufficiale.

Con un avviso diffuso ieri, il Comune ha comunicato che la scadenza del saldo Tari, originariamente prevista per il 10 dicembre 2024, è stata posticipata al 10 gennaio 2025. La decisione è stata presa per ovviare a problemi tecnici legati alla stampa e alla postalizzazione degli avvisi di pagamento, che non sono stati consegnati nei tempi previsti a molti contribuenti.

Secondo quanto riportato dal Comune, il pagamento effettuato entro la nuova scadenza non comporterà sanzioni o interessi aggiuntivi.

Questa misura si è resa necessaria a seguito delle numerose richieste di chiarimenti ricevute dal Comune, con cittadini in fila presso l’ufficio tributi di Palazzo dei Chierici in piazza Duomo. Il Comune ha precisato che l’obiettivo è garantire a tutti i contribuenti il tempo necessario per regolarizzare la propria posizione senza penalizzazioni economiche.