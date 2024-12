Il Natale è un momento in cui un gesto in più può fare la differenza, soprattutto per le persone più fragili che soffrono maggiormente la solitudine e la marginalità. Non solo le persone senza dimora, ma anche coloro che, pur avendo una casa, non hanno una famiglia o il supporto economico per vivere le festività con serenità. Con questo spirito, la Caritas Diocesana di Catania, da sempre impegnata nell’offrire servizi essenziali (mensa, bagni e docce) e supporto per esigenze più complesse (casa, utenze, lavoro, consulenza legale e sanitaria), lancia l’iniziativa “A Natale siamo tutti più Caritas”.

Il progetto

Il progetto invita le aziende locali a contribuire con donazioni di prodotti dolciari tipici del periodo natalizio, come panettoni, pandori, torroni e cioccolatini, per portare un segno di solidarietà e vicinanza a centinaia di persone in difficoltà.

Durante il periodo natalizio, l’Help Center della stazione centrale di Catania, con il supporto di oltre 200 volontari, garantirà pasti caldi, docce, ascolto e assistenza per utenze e prodotti per l’infanzia. Inoltre, verrà offerta una cena speciale la vigilia di Natale e, durante le festività, continuerà il supporto alle altre realtà del terzo settore della città, per garantire un Natale dignitoso a tutti.

Le parole di Valeria Pisasale

Valeria Pisasale, commissario arcivescovile della confraternita Maria SS. del Soccorso, ente gestore della Caritas, spiega: “Un gesto come questo può sensibilizzare ulteriormente la comunità locale, che ha sempre risposto con grande generosità. Oltre ai beni di prima necessità, i piccoli gesti di vicinanza sono fondamentali per aiutare queste persone a ritrovare la stabilità economica e ricostruirsi una vita lontano dalla strada.“