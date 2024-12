Lavoro Catania: a Catania ci sono nuove opportunità di lavoro con grandi aziende come Ikea, Eurospin e Bottega Verde. Ikea cerca figure nel settore vendita, arredamento e logistica, Eurospin ricerca addetti vendita e responsabili di reparto, mentre Bottega Verde è alla ricerca di consulenti di bellezza e addetti alla vendita. Tutte le aziende offrono formazione, contratti stabili e possibilità di crescita professionale

Lavoro Catania: Ikea

Ikea, presso il suo punto vendita di Catania, è alla ricerca di un/una co-worker per il suo team, in particolare nel settore della logistica, la gestione dei flussi e l’organizzazione del magazzino.

Il candidato ideale deve avere esperienza pregressa nel settore del retail o nel magazzino. Le attività da svolgere prevedono:

verifica della disponibilità dei prodotti

carico e scarico

rifornimento merci

picking

collaborazione con il team commerciale per garantire una positiva esperienza d’acquisto ai clienti

Inoltre, i benefici includono uno sconto del 15% sui prodotti IKEA, l’accesso al servizio mensa caratterizzato dalla presenza di cibi biologici e sconti aziendali per vari servizi (viaggi, temo libero, tecnologia e molto altro).

È richiesta la disponibilità a lavorare su turni, 5 giorni alla settimana.

Lavoro Catania: Eurospin

L’offerta di lavoro è rivolta a camerieri/e e personale di sala per il Bistrò “Sapore di Stelle”, situato a Catania, e gestito da Eurospin Sicilia S.p.A., società del Gruppo Eurospin. I candidati ricercati devono avere una spiccata passione per la ristorazione e orientamento al cliente. In particolare, devono essere in grado di svolgere diverse mansioni come: accoglienta clienti, operazioni di cassa, sistemazione dei tavoli e servizio bar/caffetteria.

I requisiti essenziali includono: diploma, affidabilità, flessibilità, capacità di adattamento, buone capacità comunicative e almeno un anno di esperienza nel settore sala/bar, preferibilmente in contesti organizzati o catene di ristorazione.

Inoltre, è richiesta la disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe e il possesso di un mezzo di trasporto proprio.

Lavoro Catania: Bottega Verde

Bottega Verde s.r.l. cerca un/una Addetto/a alla vendita part-time con contratto a tempo determinato per il punto vendita di Catania.

Il candidato ideale si dovrà occupare di accogliere e assistere i clienti, gestire la cassa, allestire gli spazi espositivi e organizzare il magazzino. Inoltre, è richiesta esperienza pregressa in attività di vendita e contatto con il pubblico, oltre alla passione per la cosmesi e buone capacità comunicative e relazionali.

La posizione prevede orario part-time, con disponibilità a lavorare su turni, nei weekend e nei giorni festivi.