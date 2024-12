Durante il periodo natalizio, i cittadini siciliani potranno finalmente beneficiare di un’importante iniziativa da parte di Ita Airways, che ha deciso di applicare uno sconto immediato del 50% sui voli da Catania e Palermo verso Roma Fiumicino e Milano Linate, e viceversa. Lo sconto, che sarà applicato automaticamente durante la prenotazione, si estende ai voli effettuati tra il 7 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025. Quindi, chiunque viaggerà con Ita Airways non dovrà né richiedere il rimborso né aspettare i lunghi tempi d’attesa. Tutti i siciliani che decideranno di viaggiare con la compagnia potranno usufruire immediatamente dell’agevolazione.

Come usufruire dello sconto

Per ottenere il beneficio del 50%, basta seguire pochi passaggi semplici e veloci. Durante la fase di prenotazione, gli utenti dovranno selezionare l’opzione “Tariffe Residenti Sicilia” sul sito web o sull’app di Ita Airways. A questo punto, basterà inserire i dati del proprio documento di riconoscimento nella sezione dedicata ai passeggeri. Lo sconto sarà visibile immediatamente durante il processo di acquisto e verrà applicato direttamente in fase di pagamento, senza bisogno di richiedere alcun rimborso.

E per i voli che non partano da Roma o Milano?

Questo vantaggio è inizialmente operativo solo per i voli tra gli aeroporti siciliani e le due principali destinazioni italiane: Roma Fiumicino e Milano Linate. Tuttavia, chi acquista biglietti per altre tratte italiane, come per esempio verso Torino, Bologna, o Napoli, non rimarrà escluso. In questi casi, infatti, lo sconto sarà comunque disponibile, ma gli utenti dovranno richiedere un rimborso tramite l’apposita piattaforma online della Regione Siciliana. Questa iniziativa, fortemente voluta dalla Regione Siciliana, è stata pensata per andare incontro alle esigenze delle famiglie siciliane, che spesso si vedono costrette a fare i conti con i prezzi elevati dei voli, soprattutto in periodo di festività.

Per rendere il processo ancora più agevole, è stato attivato un servizio di assistenza telefonica, raggiungibile al numero 0918488653, e una casella email dedicata (infocarovoli@regione.sicilia.it). Questo servizio sarà di supporto a chiunque necessiti di informazioni o abbia bisogno di assistenza riguardo alla richiesta di rimborso.

Le iniziative delle altre compagnie aeree

Oltre a Ita Airways, anche altre compagnie aeree stanno iniziando a prendere in considerazione l’adeguamento dei propri sistemi per applicare lo sconto direttamente durante la prenotazione. Aeroitalia, ad esempio, dovrebbe implementare questo sistema nelle prossime ore, consentendo anche ai suoi passeggeri di usufruire di una riduzione immediata del costo del biglietto. Questo rappresenta un passo importante per contenere il caro voli che grava sulle tasche dei siciliani, soprattutto durante le festività, quando il desiderio di stare vicino ai propri cari si scontra con le difficoltà economiche legate ai costi del trasporto aereo.