Un grave episodio di violenza ha scosso la cittadina di Paternò. La scorsa sera un 55enne residente del posto, è rimasto ferito da diversi colpi di arma da fuoco. L’uomo, colpito da diversi spari, è stato immediatamente trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore a bordo di un’auto privata.

La ricostruzione della sparatoria

Secondo quanto emerso finora, l’uomo è stato colpito agli arti inferiori. Tutto questo sarebbe avvenuto in pieno centro, in un’area che si trova tra piazza della Concordia e piazza Santa Barbara. Nonostante la gravità della situazione, fortunatamente, pare che il ferito non sia in pericolo di vita, anche se le sue condizioni richiedono un attento monitoraggio. Gli investigatori sono ancora alla ricerca di dettagli più precisi su quanto accaduto, mentre i cittadini restano in attesa di risposte.

Continuano le indagini dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, che stanno cercando di ricostruire i fatti attraverso le dichiarazioni dell’uomo. Attualmente ricoverato in ospedale, la vittima sta fornendo il suo racconto agli inquirenti, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’identità dell’aggressore o sul movente dell’attacco. I militari stanno cercando testimoni e ogni altro indizio utile a fare chiarezza su questo violento episodio.

L’episodio di violenza ha creato un clima di tensione a Paternò, dove la comunità si interroga sull’origine dell’agguato e sulle possibili motivazioni, che hanno spinto qualcuno a compiere un atto così drammatico. Le indagini sono in corso e le forze dell’ordine stanno lavorando senza sosta per trovare risposte, mentre i residenti sperano che giustizia venga fatta in fretta.