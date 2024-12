A Catania, nel quartiere San Giorgio, si è verificato l’ennesimo episodio di violenza ai danni di una donna.

La vittima, una donna di 37 anni, è stata aggredita verbalmente, minacciata di morte e, infine, afferrata per un piede, riportando una lesione alle dita. Ad aggredirla è stato proprio il compagno, un uomo di 44 anni.

Barricatasi in auto, in lacrime ha chiesto aiuto alla polizia, che ha bloccato l’uomo, un 44enne con precedenti in materia di droga.

Il compagno è stato immediatamente denunciato per maltrattamenti. A questp si aggiunge disposto nei suoi confronti l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento all’abitazione e ai luoghi frequentati dalla donna.

Secondo quanto riferito agli agenti, non si sarebbe trattato di un caso isolato, ma di una lunga scia di episodi di violenze e maltrattamenti culminati nella lite avvenuta poco prima nell’abitazione.