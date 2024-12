Novità in arrivo per la Metropolitana di Catania. Oggi, infatti, è arrivata la firma del contratto d’appalto per la tratta che da Monte Po arriverà a Misterbianco. Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha preso parte, a Roma, alla firma del contratto fra Ferrovia Circumetnea e gli affidatari del Consorzio Sis. “Oggi la città di Misterbianco vive a tutti gli effetti una giornata storica: finalmente abbiamo firmato il nuovo contratto per il grande appalto da 124 milioni di euro che porterà la metropolitana di Catania fino al centro della nostra città — ha detto il primo cittadino —. Quando ci siamo insediati nessuno più credeva a quest’opera. Abbiamo trovato fra Monte Po e Misterbianco un cantiere deserto, da anni nessuno si occupava della metro nella nostra città. Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo portato Misterbianco sui tavoli nazionali. Adesso si cambia marcia. La nuova impresa dovrà consegnare alla Ferrovia Circumetnea il rinnovato progetto esecutivo entro tre mesi, quindi uomini e mezzi torneranno a lavoro. Noi continueremo a tenere alta la guardia”.

Da più di 4 anni, il cantiere della tratta si era fermato a causa di un contenzioso con l’ex impresa affidataria. Ma dopo una lunga serie di trattative, si è arrivati a una svolta. Il Consorzio Sis è gia affidatario dell’ulteriore tratta in costruzione che da Misterbianco arriverà a Paternò.

Sono previste 2 stazioni: una al centro e l’altra nella zona commerciale. Inoltre, all’interno della cittadina alle porte del capoluogo etneo, verranno potenziati i trasporti per raggiungere le 2 stazioni.

La tratta è fondamentale nell’ambito dei lavori di completamento per tutta l’opera e risulterà strategica per l’intera città di Catania.