Palazzo degli Elefanti è attualmente ingabbiato da un’enorme impalcatura per il restauro, la quale ne nasconde la facciata. L’impalcatura è da diversi mesi che cattura l’attenzione dei passanti, i quali adirati dalla bruttezza dell’impalcatura si chiedano cosa si nasconda dietro questa restaurazione.

Per ovviare alla bruttezza del cantiere, fino al 6 gennaio, su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, sulla facciata centrale, che dà su piazza Duomo e quella laterale che da su Via Etnea, si potranno ammirare dipinti della classica iconografia natalizia, mescolati a regola d’arte con i simboli di Catania, ma non solo, ci saranno richiami al barocco fiorito e al rosso incandescente dell’Etna.

Questo inedito arredamento luminoso sarà curato da Buongiorno Sicilia, organizzazione leader in Italia per la produzione di manifestazioni, in collaborazione con Goboservice, azienda produttrice di dischi in vetro per proiezione di diapositive.

Saranno montati ben 12 proiettori dotati di un innovativo sistema ottico che trasformano il fascio luminoso in immagini magnifiche sul palazzo degli elefanti, in restauro per i lavori di consolidamento sismico.

Quindi, purtroppo, il bellissimo Palazzo degli Elefanti rimarrà “ingabbiato” per tutto il periodo delle feste. Ancora non ci sono notizie sulla fine dei lavori, quando la bellezza del palazzo verrà riconsegnata alla città e ai suoi cittadini.