Concorsi ASP Sicilia: l’ASP di Palermo ha aperto un concorso, con disponibilità di 263 posti, mentre per l’ASP di Catania ha aperto la corsa per 189 assunzioni. Riparte così la macchina delle assunzioni ospedaliere per il reclutamento di medici, infermieri e personale amministrativo nelle strutture sanitarie pubbliche della Sicilia, una manovra su larga scala avviata attraverso la pubblicazione dei primi bandi di concorso. Andiamo a vedere i dettagli.

Concorsi ASP Sicilia: bando record per Palermo

Il bando più “pesante” è quello che ha firmato il manager dell’Asp di Palermo, Daniele Faraoni, il quale mette in primo piano ben 263 posti disponibili. In pratica la più grande selezione dell’azienda sanitaria provinciale, la quale sta cercando di coprire i buchi all’interno degli organici della sanità regionale. Tutti i posti sono a tempo pieno e indeterminato. Le due selezioni più ricche sono quelle per dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica e dirigente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base, in entrambi le sezioni i posti sono ben 40, poi ci sono 30 posti per psichiatri, 20 nel settore delle emergenze e 10 in medicina fisica e riabilitazione. A questi, si aggiungono:

cardiologia , 8 posti;

, 8 posti; medicina di malattie metaboliche e diabetologica , 2 posti;

, 2 posti; medicina interna , 16 posti;

, 16 posti; neonatologia , 5 posti;

, 5 posti; neuropsichiatria infantile e chirurgia generale, 8 posti;

infantile e chirurgia generale, 8 posti; ginecologia ed ostetricia , 8 posti;

ed , 8 posti; oftalmologia , un posto;

, un posto; ortopedia e traumatologia , 5 posti;

e , 5 posti; anatomia patologica , due posti;

, due posti; anestesia e rianimazione , 6 posti;

, 6 posti; medicina trasfusionale , 5 posti;

, 5 posti; medicina legale , 8 posti;

, 8 posti; patologia clinica , 8 posti;

, 8 posti; igiene degli alimenti e della nutrizione , un posto;

, un posto; medicina del lavoro, 3 posti;

3 posti; malattie infettive , 2 posti;

, 2 posti; veterinario area A , 2 posti;

, 2 posti; veterinario area B , un posto;

, un posto; veterinario area C, un posto.

Inoltre, si ricercano 5 dirigenti medici di presidio ospedaliero, 5 biologi, un chimico, 3 farmacisti, un fisico, un dirigente di professioni sanitarie per area tecnico-sanitario di laboratorio, un dirigente di professioni sanitarie per l’area tecnico-sanitaria. E, infine, due avvocati, un architetto, un ingegnere civile, un ingegnere elettrico, un ingegnere meccanico e un analista.

Concorsi ASP Sicilia: concorsi a Catania

Il bando di concorso presentato dall’ASP di Catania mette in gioco ben 189 posti di lavoro, così distribuiti:

18 posti in anestesia e rianimazione ,

e , 43 nell’area dell ‘emergenza urgenza,

16 posti in medicina interna ,

, 17 posti in psichiatria ,

, 11 posti in ortopedia ,

, 72 posti di dirigente medico.

Altri svariati posti in altre categorie, tutti i bandi hanno scadenze diverse per la presentazione delle domande.

Gli altri concorsi

Nelle settimane precedenti sono stati banditi concorsi per 300 posti, uno di questi è stato indetto dall‘ASP nissena, la quale ricerca ben 170 dirigenti medici in varie discipline, soprattutto in medicina d’urgenza.