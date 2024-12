Da settimane si rincorrono voci sempre più insistenti secondo cui sarà Catania a ospitare il tradizionale Capodanno in musica di Mediaset, uno degli eventi televisivi più attesi di fine anno. Secondo le indiscrezioni, l’evento si svolgerebbe in una delle piazze principali della città, con un investimento significativo da parte della Regione Sicilia, che avrebbe stanziato due milioni di euro per sostenere la realizzazione di questa prestigiosa manifestazione che come ogni anno, sarà trasmesso in diretta su Canale 5, confermandosi un appuntamento imperdibile per il pubblico italiano.

Artisti e talenti attesi per la serata

La serata, oltre a prevedere la consueta conduzione di Federica Panicucci, dovrebbe includere la partecipazione dei talenti della scuola di Amici di Maria De Filippi e di numerosi artisti di spicco del panorama musicale italiano. Un appuntamento di grande richiamo, destinato a valorizzare il capoluogo etneo durante una delle notti più attese dell’anno.

Le smentite della Regione Sicilia

Dopo la pubblicazione di un avviso da parte della Presidenza della Regione Sicilia, rivolto agli operatori televisivi per la messa in onda di un evento per il Capodanno 2025, le voci avevano trovato credito sia negli ambienti politici sia tra gli addetti ai lavori. Tuttavia, queste voci sono state smentite da una nota ufficiale pubblicata da Palazzo d’Orléans. La Regione Sicilia chiarisce che il bando per l’organizzazione dell’evento è ancora aperto e che scadrà la prossima settimana. Viene inoltre specificato che, come previsto dal regolamento del bando, sono le emittenti televisive stesse a presentare i propri progetti, comprensivi della scelta della località, individuata sulla base delle esigenze produttive e televisive.

La nota sottolinea quindi che la decisione finale non è stata ancora presa, lasciando spazio a eventuali cambiamenti rispetto alle ipotesi emerse finora. Resta alta l’attesa per conoscere quale città siciliana avrà l’onore di ospitare questo spettacolo di grande richiamo nazionale.