Per garantire la sicurezza del flusso pedonale nell’area di via Etnea, particolarmente intenso dove sono stati installati i mercatini natalizi, l’Amministrazione Comunale ha disposto, nelle ore serali dei fine settimana, la chiusura al traffico veicolare dell’incrocio tra la via Etnea e la via Antonino di Sangiuliano, nelle giornate di sabato e domenica fino alla festività di fine anno.

A seguito di specifiche riunioni tecniche, convocate proprio per evitare le pericolose commistioni tra traffico veicolare e pedonale registrate negli anni scorsi, ha stabilito che nelle giornate del 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 dicembre 2024, dalle ore 17 e fino alle ore 24 e comunque secondo le esigenze rilevate dal Comando di Polizia Locale, il divieto di transito per tutti i veicoli a eccezione dei residenti, in via Antonino di Sangiuliano, nel tratto compreso tra la via Alessandro Manzoni e la via Etnea; via Antonino di Sangiuliano, nel tratto compreso tra la via Antonino Mancini e la via Etnea; via Antonino di Sangiuliano, nel tratto compreso tra la via Coppola e la via Mancini; via Paternò e via San Michele.