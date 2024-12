Bonus 2024 in scadenza: con l’avvicinarsi della fine del 2024, molte agevolazioni fiscali e bonus arriveranno a scadenza o subiranno modifiche significative. Tra i principali, spiccano il Superbonus, l’Ecobonus e il bonus ristrutturazioni, insieme a incentivi minori come il bonus verde e i bonus per decoder e rottamazione TV. La Legge di Bilancio in fase di definizione potrebbe riservare sorprese, ma alcune misure sembrano destinate a sparire. Ecco un’analisi di tutti i cambiamenti previsti.

Il Superbonus cambia ancora: cosa aspettarsi per il 2025

Il Superbonus, già ridimensionato nel corso degli ultimi anni, subirà un ulteriore taglio. Dal 31 dicembre 2024, l’aliquota passerà dal 70% al 65%, proseguendo il percorso di décalage. Tuttavia, questa agevolazione sarà disponibile solo per i lavori già autorizzati entro il 15 ottobre 2024. Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2023, la Legge di Bilancio introduce una novità: sarà possibile detrarle in 10 anni.

Bonus in scadenza 2024: Ecobonus

Anche l’Ecobonus subirà un ridimensionamento. Nel 2025, la detrazione scenderà al 50% per la prima casa e al 36% per gli altri immobili. Negli anni successivi, le aliquote diminuiranno ulteriormente, fino al 36% per le abitazioni principali e al 30% per gli altri immobili. Tutti gli interventi agevolati, inclusi quelli sui condomini, saranno soggetti alle nuove percentuali.

Bonus ristrutturazioni: cosa cambia

Dal 2025, il bonus ristrutturazioni resterà invariato al 50% solo per le abitazioni principali, con un tetto di spesa di 96.000 euro. Per gli altri immobili, lo sconto fiscale scenderà al 36%, con il limite massimo dimezzato a 48.000 euro. Negli anni successivi, le aliquote si ridurranno ulteriormente.

Bonus 2024 in scadenza: Sismabonus

Il sismabonus, che finora permetteva detrazioni fino all’85%, sarà ridotto al 50% per le prime case e al 36% per gli altri immobili. Anche in questo caso, sono previsti ulteriori tagli nel 2026 e nel 2027.

Bonus Verde si rinnova

La detrazione al 36% per la riqualificazione di spazi verdi sembrava destinata a terminare nel 2024. Tuttavia, alcuni emendamenti della maggioranza chiedono la proroga del bonus verde anche per il prossimo anno.

Bonus 2024 in scadenza: Bonus Decoder TV e Rottamazione

Tra i bonus in scadenza al 31 dicembre 2024 figurano il bonus decoder TV (fino a 50 euro) e il bonus rottamazione TV, destinati a scomparire.