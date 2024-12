La polizia ha arrestato un giovane di 18 anni a Catania, accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’accaduto

Il ragazzo è stato fermato per un controllo dopo essere stato visto, insieme a un amico, fare lo slalom tra le auto in coda, poco prima delle 23, davanti alla Questura di Catania. Il giovane, alla guida di uno scooter senza casco, non si è fermato all’alt dei poliziotti e, con un atteggiamento di sfida, ha cercato di fuggire, accelerando ripetutamente per aprirsi un varco.

Quando gli agenti non hanno ceduto, il giovane ha investito uno dei poliziotti, il quale, nonostante le ferite, ha rincorso lo scooter per alcuni metri, riuscendo infine a fermarlo. Il ragazzo ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra, insieme al passeggero, senza riportare ferite. Il conducente, che aveva con sé marijuana, è stato arrestato e segnalato alla Prefettura.

Le sanzioni

Gli sono state contestate numerose infrazioni stradali, tra cui il fermo amministrativo del veicolo e il ritiro della patente per 15 giorni. Il passeggero, minorenne, è stato affidato ai genitori, mentre il conducente è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il poliziotto investito ha riportato una ferita alla gamba, necessitando di punti di sutura.