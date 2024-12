Concorso docenti PNRR2: il concorso docenti è alle porte, con il bando ufficiale previsto entro Natale. Durante una recente riunione tra sindacati e Ministero sono stati delineati i dettagli delle modalità di partecipazione, dei requisiti richiesti e delle prove previste. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa importante occasione.

Durata e tempistiche per la presentazione delle domande

I candidati avranno solo 20 giorni per presentare la domanda di partecipazione. Una volta conclusa questa fase, il concorso entrerà nel vivo con le prove previste. Per superare la prova scritta sarà necessario un punteggio minimo di 70/100 e potranno accedere alla prova successiva un numero massimo di candidati pari al triplo dei posti messi a bando per ciascuna regione e classe di concorso.

Cosa cambia rispetto ai precedenti concorsi?

Tra le principali novità del Concorso docenti PNRR2 troviamo l’introduzione di due nuove lingue nei programmi di esame: Neogreco ed Ebraico, integrate all’allegato A utilizzato per il concorso PNRR1, con aggiornamenti anche alle normative rispetto al 2023.

Inoltre, è stato stabilito che chi non supererà la prova scritta non avrà accesso alla successiva, a differenza di quanto accadeva in passato, dove erano previste possibilità di ripescaggio.

Requisiti per l’accesso al concorso docenti PNRR2

Posto comune per scuola secondaria di I e II grado

Con abilitazione:

Laurea specifica per la classe di concorso e abilitazione all’insegnamento.

Per gli ITP (Insegnanti Tecnico-Pratici): diploma valido o abilitazione specifica.

Senza abilitazione (titoli alternativi):

Laurea + 3 anni di servizio negli ultimi cinque, con almeno uno specifico per la classe di concorso.

Laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Laurea + 30 CFU (dei 60 previsti per l’abilitazione).

Posto comune per scuola primaria e infanzia

Con abilitazione:

Laurea in Scienze della Formazione Primaria o titolo analogo riconosciuto in Italia.

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 2001/2002.

Con riserva:

Coloro che hanno conseguito titoli abilitanti all’estero e presentato domanda di riconoscimento entro il termine delle istanze.

Posti di sostegno per tutti i gradi scolastici

Titoli richiesti:

Titolo di accesso alla classe di concorso.

Diploma di specializzazione sul sostegno (DM n. 249/2010).

Con riserva:

Coloro che hanno conseguito il titolo all’estero e hanno richiesto il riconoscimento entro i termini.

Le prove del concorso docenti PNRR2

Prova scritta

La prova scritta sarà strutturata con una durata di 100 minuti per rispondere a 50 quesiti, suddivisi come segue:

10 quesiti pedagogici.

15 quesiti psicopedagogici (inclusa l’inclusione).

15 quesiti didattico-metodologici (inclusa la valutazione).

5 quesiti di inglese (livello B2).

5 quesiti di informatica.

Prova orale

La durata della prova orale sarà di 45 minuti e valuterà conoscenze, competenze disciplinari e abilità didattiche, con focus sull’insegnamento nella classe di concorso richiesta.