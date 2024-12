La Regione Sicilia introduce nuove misure per mitigare il caro voli durante le festività natalizie, raddoppiando lo sconto sui biglietti aerei dal 25% al 50%. Il provvedimento, valido dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, è finanziato con 17,2 milioni di euro e si applica non solo ai residenti sull’isola, ma anche ai siciliani nati in Sicilia ma domiciliati altrove. “Questa iniziativa – ha dichiarato il presidente Renato Schifani – è unica in Italia e mira a tutelare il diritto alla mobilità sostenibile, offrendo un supporto concreto ai cittadini siciliani“.

Bilancio del 2024: un milione di biglietti già rimborsati

Nell’ultimo anno, la Regione ha rimborsato oltre un milione di biglietti aerei attraverso la piattaforma Siciliapei, dove i viaggiatori possono caricare le carte d’imbarco per ottenere il rimborso. Le tratte più richieste sono state quelle tra Catania, Roma e Milano, con biglietti a prezzi record, come i 915 euro per il volo Palermo-Bologna del 28 maggio. Parallelamente, sono stati stanziati 15 milioni di euro annui per garantire la continuità della misura fino al 2027.

Sconti anche su treni e trasporti urbani

Oltre agli sconti sui voli, la Regione ha previsto agevolazioni sui trasporti ferroviari e urbani per le città di Palermo e Catania. Sarà possibile viaggiare verso gli aeroporti “Falcone e Borsellino” e “Vincenzo Bellini” a tariffe ridotte: rispettivamente 4 euro e 1 euro per tratta. Inoltre, saranno disponibili biglietti giornalieri integrati per i mezzi pubblici a partire dal costo di 3 euro. “Con il Sicilia Express e queste nuove promozioni – ha commentato l’assessore Alessandro Aricò – ci auguriamo che tutti i siciliani possano trascorrere le festività con le loro famiglie