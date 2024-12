Il Bonus Patente 2025 rappresenta un’opportunità unica per giovani e cittadini stranieri residenti in Italia che desiderano intraprendere una carriera come autotrasportatori. L’incentivo, introdotto con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe 2022, permette di coprire fino all’80% dei costi di formazione per il conseguimento della patente necessaria alla guida di mezzi pesanti

Come funziona il bonus?

Il contributo, valido fino al 31 dicembre 2026, mira a rendere più accessibile l’abilitazione professionale per la guida di veicoli destinati al trasporto di merci e persone. Questo incentivo può coprire fino a un massimo di 2500 euro sulle spese sostenute per corsi e esami presso le autoscuole. Tuttavia, i beneficiari devono coprire autonomamente il restante 20% dei costi.

Le risorse finanziarie previste per il bonus sono significative, ma non illimitate:

3,7 milioni di euro per il 2022.

per il 2022. 5,4 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2026.

Se le risorse di un’annualità si esauriscono, i richiedenti dovranno attendere l’anno successivo per accedere nuovamente al bonus.

Chi può richiedere il bonus patente 2025?

Il Bonus è riservato a:

Giovani tra i 18 e i 35 anni. Dal 2025, anche ai cittadini stranieri residenti in Italia. Coloro che vogliono conseguire patenti per mezzi pesanti (categorie C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E) o ottenere la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).

Il Bonus non copre le spese per il conseguimento delle patenti A e B, utilizzate per motocicli e autovetture. Per queste categorie, esistono invece incentivi dedicati all’acquisto di veicoli elettrici

Come richiedere il bonus

Per accedere al bonus, i candidati devono:

Monitorare il sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per conoscere la data di apertura delle domande. Presentare la richiesta tramite la piattaforma dedicata.

Visti i fondi limitati e l’alta richiesta, è fondamentale inviare la domanda nei tempi previsti per rientrare tra i beneficiari.

Perché approfittare del bonus patente 2025?

Il Bonus Patente rappresenta un’importante misura per incentivare il lavoro nel settore dell’autotrasporto, che necessita di giovani professionisti qualificati. La copertura fino al 80% delle spese rende la formazione più accessibile e favorisce l’ingresso nel mondo del lavoro, rispondendo alla crescente domanda di conducenti qualificati.

Non perdere questa occasione: investi nella tua formazione e preparati a una carriera stabile e remunerativa nel settore del trasporto professionale.