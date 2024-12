La First Lady Jill Biden atterrata in Sicilia questa mattina dall’aeroporto di Washington, fa visita alla base aeronavale della marina militare di Sigonella, nell’ambito dell’iniziativa Joining Forces a sostegno delle famiglie militari e veterani, la base ospita la Naval Air Station Sigonella (Nas) delle Aviazioni della marina militare statunitense.

La First lady ha sottolineato che “l’amministrazione Biden sta facendo tutto il possibile per aiutare le famiglie militari”, in particolar modo con riferimento ai bambini con disabilità assicurando loro maggior programmi di educazione individualizzati, cercando in maniera concreta di assicurare i diritti di quest’ultimi, come l’istruzione e la crescita individuale, con equità e rispetto, valori fondamentali per una Nazione che si poggia sulla Libertà come valore cardine.

Intanto, nella località messinese di Gesso da tempo sono a lavoro per quel che sarà un vero e proprio evento, portando anche conseguenze disagianti per la popolazione sicula costretta ad adoperarsi per gli spostamenti che sono stati bloccati per l’incolumità per la moglie di Biden, a comunicarlo il CAS che annuncia che in giornata potrebbero registrarsi temporanei disagi alla viabilità. Un ritorno alle origini, per Jill Biden, nella piccola frazione di Gesso, dove al suo arrivo ad attenderla oltre l’intera cittadina, si ritrova anche Caterina, una lontana cugina, attestata dall’albero genealogico, che alla notizia della venuta della First Lady dichiara “non vedo l’ora di conoscerla e di abbracciarla”, oggi questo desiderio potrà diventare realtà.