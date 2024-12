Il Natale non è una questione solo di luci, regali e panettone: è il momento dell’anno in cui ci lasciamo avvolgere dalla magia di storie senza tempo che ci scaldano il cuore. E cosa c’è di meglio che una serata sul divano con una tazza di cioccolata calda, il calore del camino e il film giusto? Ecco una selezione dei film di Natale più visti di sempre, perfetti per vivere al meglio l’atmosfera delle festività. Tra risate, emozioni e un pizzico di magia, questi titoli sono la colonna sonora delle nostre feste.

“Natale non è solo un giorno, ma uno stato d’animo”; dal film il “ Miracolo nella 34° strada” , una storia intramontabile, piena di magia che, con la sua dolcezza, riaccende lo stupore negli occhi dei bambini e nel cuore degli adulti. Il Babbo Natale del centro commerciale ( Richard Attenborough) sostiene di essere quello vero, ma la piccola Susan (Mara Wilson) non gli crede, ma cosa può succedere un adulto afferma con certezza che Babbo natale esiste veramente? Ovviamente viene creduto pazzo, ma solo il compiersi di un miracolo potrà rivelare qual è la verità. Remake del classico del 1947;

The Polar Express (2004) : è la quintessenza della magia natalizia. Con la sua animazione irrealistica e la storia di un bambino che riscopre la magia del Natale, questo film è un invito a credere nell'impossibile. Ogni viaggio verso il Polo Nord è un viaggio nel cuore della stagione più bella dell'anno;

Il Grinch ( 2000) : chi ha detto che il Natale deve essere sempre dolce e perfetto? Il Grinch, interpretato da un incredibile Jim Carrey, è il classico cattivo di Natale, pronto a rovinare le feste a tutti;

: chi ha detto che il Natale deve essere sempre dolce e perfetto? Il Grinch, interpretato da un incredibile Jim Carrey, è il classico cattivo di Natale, pronto a rovinare le feste a tutti; Dal cult di “Vacanze di Natale” (1983) ai più recenti, per gli amanti della commedia all’Italiana la scelta non può non ricadere su Cinepanettone con grandi attori come De Sica, Boldi, Calà, Amendola, Izzo, Salvi, Ghini, i Fichi d’India, nonché Guest Star come Luke Perry, Megan Gale, Ronn Moss e molti altri, che hanno saputo raccontare con ironia vizi e virtù degli Italiani in vacanza.