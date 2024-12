Il Codacons lancia una nuova iniziativa per contrastare i disservizi nel sistema sanitario siciliano e le lunghe liste d’attesa. Proprio al fine di combattere queste situazioni, il Codacons ha attivato una Task Force Sanità. Una squadra di esperti, composta da medici e avvocati, con l’obiettivo di supportare i cittadini e di affrontare la grave situazione sanitaria che sta mettendo a dura prova la regione.

Disservizi e attese insostenibili

Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons, ha denunciato l’emergenza che sta travolgendo il sistema sanitario siciliano, caratterizzato da liste d’attesa interminabili che arrivano fino a 600 giorni, un periodo assolutamente inaccettabile. Questi ritardi non colpiscono solo le persone in attesa di esami o interventi chirurgici, ma anche i pazienti oncologici, per i quali il tempo è una risorsa fondamentale.

Tanasi sottolinea: “la sanità pubblica in Sicilia sta vivendo una crisi sistemica che ha un impatto devastante, specialmente per le categorie più vulnerabili”. Per il Codacons, è ormai insostenibile il difficile accesso ai servizi sanitari, che continuano a minare il fondamentale diritto alla salute dei siciliani. L’associazione si è quindi mobilitata per garantire azioni concrete e un intervento diretto sulle problematiche sanitarie.

Come segnalare i disservizi sanitari

Il Codacons invita tutti i cittadini a segnalare disservizi e tempi di attesa eccessivi, che compromettono gravemente l’accesso alle cure. Per farlo, basta inviare una mail all’indirizzo taskforcesanita@gmail.com. Ogni segnalazione verrà esaminata con attenzione dalla Task Force, che si impegnerà ad alzare il livello di attenzione sulle problematiche e, se necessario, avviare azioni legali per proteggere i diritti dei pazienti.

La Task Force Sanità del Codacons non solo lavorerà per sensibilizzare le istituzioni locali e regionali, ma si farà anche portavoce delle necessità dei cittadini, intraprendendo tutte le azioni legali necessarie per fornire risposte tempestive e risolvere l’emergenza sanitaria.