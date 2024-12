Un Natale 2024 all’insegna della solidarietà, nel solco della tradizione. È il calendario delle iniziative “Natale in Comune” promosse per le prossime festività dal senato cittadino, con in testa il presidente Sebastiano Anastasi.

“Piccoli gesti per accendere la luce della speranza – ha sottolineato durante la conferenza stampa in aula consiliare il presidente Anastasi, affiancato dai consiglieri Serena Spoto, Giovanni Magni, Maurizio Zarbo –. Dal 7 dicembre al 6 gennaio abbiamo in programma un ventaglio di iniziative – ha spiegato Anastasi – anche per attenzionare diverse problematiche e al contempo valorizzare le attività solidali, con un calore umano vivo e concreto. Questo grazie a tutti i partner, club service, associazioni e all’unità di strada che ci consentono di intervenire a costo zero a favore dei nostri concittadini delle fasce sociali meno abbienti, che purtroppo tendono ad allargarsi sempre di più”.

Tra le iniziative sono previsti il pranzo di solidarietà nel palazzo della Cultura per 90 concittadini invitati dall’Unità di strada, e il pranzo nel dormitorio comunale, la consegna di corredo scolastico ai bambini meno abbienti, i doni ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico del policlinico – su iniziativa del consigliere Maurizio Zarbo, gli screening di prevenzione gratuiti promossi dalla presidente della Commissione Sanità Serena Spoto, la Notte Bianca con siti culturali aperti anche di sera (Anfiteatro romano, Casa-Museo Bellini, Castello Ursino) su iniziativa della Commissione Cultura presieduta dal consigliere Giovanni Magni, gli occhiali da vista per i bimbi meno abbienti, la tradizionale Befana con dolci e regali.

“Perché il Natale è bellissimo – ha concluso Anastasi – ed è importante promuovere cultura, turismo e commercio, per il rilancio della città, e allo stesso tempo attenzionare chi si trova in difficoltà e, soprattutto nel periodo festivo, e natalizio in particolare, avverte maggiore sofferenza e trova conforto nel sentire la nostra vicinanza, contro ogni emarginazione”.

Erano presenti nell’ aula consiliare di Palazzo degli Elefanti diversi consiglieri comunali e i rappresentanti dei club service, associazioni, realtà di volontariato che hanno collaborato fattivamente al programma del Natale: l’Unità di Strada, il Lions Club Catania for an Absolute serve- distretto 108 Yb Sicilia; Per servire la vita Onlus; Kiwanis Catania Est e Istituto E Fermi di Catania, Lions Club Catania V Circoscrizione Distretto 108 Yb Sicilia. Tutti hanno ringraziato l’Amministrazione per lo “slancio vigoroso nei confronti di chi ha più bisogno”.

Di seguito, il programma:

• 7 Dicembre 2024 ore 10,30 Aula Consiliare P.zza Duomo “Zaino sospeso”, in collaborazione con Lions Club Catania for an Absolute serve-distretto 108 Yb Sicilia; Fornitura del corredo scolastico ai bambini meno abbienti per affrontare l’anno scolastico in modo sereno, garantendo pari opportunità per il diritto allo studio

• 09 Dicembre 2024 ore 9,30 Policlinico di Catania, Reparto Pediatrico Edificio 3 e Reparto di Oncoematologia Pediatrica Edificio 4 iniziativa solidale “DoniAmo un Sorriso” consegna di doni ai piccoli pazienti, su iniziativa del Consigliere Comunale Maurizio Zarbo

• 14 Dicembre 2024 ore 12,30, Dormitorio Comunale Via F. Eredia ,17 “Pranzo di solidarietà”, in collaborazione con l’Associazione Per Servire la Vita-Onlus

• 14 Dicembre 2024 dalle ore 18,00 alle ore 23.00 Iniziativa lungo le vie del centro cittadino fino a Piazza F. di Svevia “Notte Bianca”, su iniziativa della VII Commissione Consiliare Permanente – Cultura.

• 15 Dicembre 2024 dalle ore 9 alle ore 12 presso gli ambulatori di via A. di Sangiuliano, 20; iniziativa “Giornate di Prevenzione” screening ecografici, in collaborazione con l’ “Associazione Per Servire la Vita Onlus”,

• 18 Dicembre 2024 ore 10,00 presso l’Aula Consiliare iniziativa “Service Learning- Per una nuova visione del mondo” in collaborazione con Kiwanis Catania Est e l’Ist. E. Fermi di Catania “ Creazione e realizzazione, a cura della sez. Ottica dell’ Ist. E. Fermi, di occhiali da vista da destinare ai bambini meno abbienti”

• 21 Dicembre 2024 ore 12,00, presso la corte “Mariella Lo Giudice” del Palazzo della Cultura, iniziativa “Pranzo di Solidarietà”, in collaborazione con “Lions Club Catania – V Circoscrizione Distretto 108 Yb Sicilia”;

• 6 Gennaio 2025 ore 10,00 presso la corte “Mariella Lo Giudice” del Palazzo della Cultura, iniziativa “Befana per i piccoli”, in collaborazione con “Lions Club Catania – V Circoscrizione Distretto 108 Yb Sicilia”