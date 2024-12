A Catania torna Christmas Town, il più grande parco tematico natalizio del Sud Italia, ospitato nuovamente presso il centro fieristico Le Ciminiere. Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, il villaggio offrirà un’esperienza magica ed immersiva, tra Babbo Natale, elfi e melodie natalizie, regalerà un sogno a occhi aperti ai visitatori che arriveranno da tutta la Sicilia e oltre.

Raggiungere il Christmas Town con solo 1euro

Anche quest’anno è stato rinnovato l’accordo tra Christmas Town e FCE, da sempre impegnata nella promozione della mobilità sostenibile, per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici. Sarà disponibile un biglietto giornaliero speciale Christmas Town, valido per andata e ritorno verso la stazione Giovanni XXIII – situata proprio di fronte al centro fieristico Le Ciminiere – al costo simbolico di 1 euro. Il biglietto, acquistabile esclusivamente tramite l’App FCE, offrirà ai visitatori un’esperienza unica: per l’occasione uno dei quattro treni in servizio nella metro di Catania sarà allestito a tema natalizio, con decorazioni e personaggi che intratterranno i passeggeri lungo il viaggio verso la magia di Christmas Town.

Attrazioni tra novità e tradizione

Grande attesa per il Christmas Town di quest’anno. Tantissime novità in arrivo: la superficie del parco e della pista di pattinaggio raddoppiano, mentre il divertimento si amplia con tre grandi teatri che ospiteranno spettacoli in contemporanea: Magic Show, il Musical sul Grinch e il Christmas Circus.

Tra le novità più attese la spettacolare giostra delle slitte volanti, una delle uniche due presenti in Italia, la suggestiva fabbrica dei giocattoli e una maestosa Casa di Babbo Natale di ben 400 mq. Non mancheranno le attrazioni tradizionali, come la classica giostra dei cavalli e la ruota panoramica, mentre i visitatori potranno immergersi anche in un cinema di Natale e divertirsi nelle aree gioco dedicate a Lego, Barbie e Hot Wheels.

Un’attrazione imperdibile sarà anche la Christmas Big Balls, dove ci si potrà divertire lanciando mega palle di Natale.