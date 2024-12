Canone Rai 2025: a partire dal 2025, il Canone Rai tornerà a essere addebitato al prezzo pieno di 90 euro. Tuttavia, esistono alcune categorie di cittadini che possono essere esonerate dal pagamento. Ecco una panoramica su chi può richiedere l’esenzione e come farlo.

Canone Rai, esonero over 75

Gli anziani che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro, e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I del modello apposito) per attestare i requisiti necessari per essere esonerati dal pagamento del Canone Rai.

Si ricorda che l’agevolazione è valida per l’intero anno se il 75° compleanno è stato celebrato entro il 31 gennaio dello stesso anno.

Maggiori informazioni per gli over 75

I soggetti che hanno già presentato la dichiarazione sostitutiva e continuano a soddisfare i requisiti di esenzione, possono beneficiare dell’agevolazione anche negli anni successivi senza dover inviare nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti (ad esempio, superando il limite di reddito), sarà necessario presentare una dichiarazione di variazione.

Se un cittadino che ha diritto all’esenzione ha già pagato il canone tramite bolletta, può chiedere il rimborso presentando il modello di richiesta di rimborso. In questo caso, il rimborso sarà possibile solo se la dichiarazione sostitutiva conferma che i requisiti di esenzione sono stati soddisfatti.

Canone Rai, diplomatici e militari

Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:

gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961)

(articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961) i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963)

(articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963) i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile

esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).

Canone Rai, cittadini che non detengono TV

I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.

Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.

Canone Rai, come presentare richiesta

Si ricorda che la dichiarazione o la richiesta di rimborso possono: