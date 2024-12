Ryanair lancia nuove offerte imperdibili sui voli dai principali aeroporti siciliani (Catania, Palermo e Trapani). Si ricorda che le offerte dureranno solo per la giornata odierna. Inoltre i voli a tariffe scontate sono validi per viaggi dal 1 dicembre 2024 al 16 febbraio 2025, ma fai attenzione: non saranno disponibili per i voli durante il periodo natalizio, che va dal 18 dicembre 2024 all’8 gennaio 2025. Se desideri viaggiare durante le festività, ti invitiamo a verificare altre opzioni sul sito ufficiale.

Aeroporto di Catania

I voli in partenza dall’aeroporto Fontanarossa di Catania sono tantissimi e a costi stracciati. La maggior parte delle tratte avrà un costo di 14 euro. Il volo più caro, 30 euro, sarà quello per Budapest. Di seguito una breve lista, per le mete complete consultare il sito ufficiale!

Aeroporto di Palermo

Offerte imperdibili e a soli 14 euro anche per i voli in partenza dall’Aeroporto di Palermo. In questo caso la meta più cara sarà Francoforte, raggiungibile con 24 euro. Di seguito una breve lista, per le mete complete consultare il sito ufficiale!

Aeroporto di Trapani

E per finire le imperdibili offerte dei voli in partenza dall’aeroporto di Trapani-Marsala: