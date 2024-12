Lavoro Catania: nuove posizioni di lavoro aperte a Catania, nei punti vendita di Deichmann, Arcaplanet e Yamamay. Questi brand stanno cercando personale da inserire nei loro team per coprire diverse posizioni in negozio, dall’assistenza alla clientela alla gestione delle vendite. Di seguito tutti i requisiti richeisti e i dettagli a riguardo!

Lavoro Catania: Deichmann

Il punto vendita, specializzato in calzature, Deichmann, è alla ricerca di un addetto/a vendita, la posizioni richiesta lavorerebbe con un contratto Part-time Per il punto vendita di Via Etnea.

Stando all’annuncio, la figura selezionata si occuperà di relazionarsi con i clienti, offrendo una consulenza competente e cordiale in grado di incentivare le vendite, curare la presentazione della merce, il riassortimento e l’ordine del negozio e del magazzino, eseguire le operazioni di cassa nel rispetto delle policies aziendali e collaborare con lo shop Manager e la squadra nel garantire il rispetto degli standard aziendali.

I requisiti per la posizione sono i seguenti;

forte interesse per il mondo retail,

disponibile a lavorare su turni, festivi e weekend.

Il contratto di lavoro richiesto è quello part-time.

Lavoro Catania: Arcaplanet

Arcaplanet, azienda specializzata nella vendita di prodotto per animali domestici ricerca un sales assistant per lo store di Belpasso.

I sales assistant hanno il ruolo di assistere il cliente in tutte le fasi della vendita, la figura si occuperà infatti di:

assistere il cliente in tutte le fasi di vendita,

garantire il rifornimento degli scaffali e del magazzino,

eseguire le operazioni di cassa.

L’azienda richiede una buono conoscenza in lingua inglese. inoltre il contatto di lavoro offerto è quello di stage o tirocinio formativo, con un compenso economico mensile di 800 euro.

Lavoro Catania: Yamamay

Yamamay, negozio specializzato nella vendita di intimo femminile e maschile, è alla ricerca di un’addetta alle vendite con esperienza nel settore, la figura si occuperà di;

gestire al meglio le relazioni con i clienti, in grado di incentivare le vendite,

allocare la merce negli appositi spazi,

presentare la merce attenendosi alle direttive aziendali,

eseguire operazioni di cassa.

Il contratto di lavoro offerto sarà a tempo pieno con disponibilità a lavorare su turni. Inoltre al nuovo dipendente verrà offerte anche la tredicesima!