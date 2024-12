E dopo il Christmas town di Catania, il prossimo 8 dicembre, il PalaGiarre si trasformerà in un vero e proprio paradiso natalizio, pronto ad accogliere visitatori di ogni età con il suo evento “La Magia del Natale: Il Villaggio di Babbo Natale e degli Spettacoli Incantati”. Un luogo dove la magia del Natale prenderà vita attraverso luci scintillanti, atmosfere fiabesche e tante attività per tutta la famiglia. I biglietti saranno acquistabili online, e l’ingresso comprenderà anche tutte le attrazioni.

Il villaggio di Babbo Natale

Il villaggio incantato sarà un tripudio di luci e colori che guideranno i visitatori lungo un percorso illuminato. Lungo la strada, alberi festosamente decorati, casette in legno e bancarelle artigianali faranno da cornice a un’esperienza sensoriale unica. Le prelibatezze culinarie locali, come dolci tipici e piatti caldi, faranno felici anche i palati più esigenti, completando l’atmosfera festiva.

I più piccoli potranno vivere momenti indimenticabili: incontrare Babbo Natale in persona, esprimere i loro desideri e scattare una foto ricordo con lui. Potranno anche visitare la fabbrica degli elfi, dove scopriranno come vengono creati i regali e come i piccoli aiutanti del Natale lavorano instancabilmente per rendere felici i bambini di tutto il mondo. Inoltre, la fattoria natalizia permetterà ai bambini di conoscere gli animali da fattoria, vivendo così la magia del Natale anche in mezzo alla natura.

Le aree tematiche

Gli spettacoli circensi, con numeri acrobatici sospesi e performances straordinarie, aggiungeranno un tocco di meraviglia all’intera esperienza. La musica dal vivo e le fiabe musicali, racconti sonori ispirati alle storie più amate, sapranno incantare il pubblico di tutte le età, creando un’atmosfera ancora più coinvolgente. Inoltre, inclusa nel biglietto sarà disponibile una pista di pattinaggio su rotelle. Nel villaggio non mancheranno momenti di intrattenimento musicale e gospel.

Il villaggio sarà suddiviso in varie zone tematiche, ognuna con la propria atmosfera speciale. Un percorso illuminato attraverserà alberi e piante ornamentali, con casette artigianali e un’area gastronomica dove scoprire le delizie tipiche della zona jonica etnea. Inoltre, sotto l’albero di Natale più grande della manifestazione, alto ben 12 metri, si respirerà l’autentica aria natalizia.

Valorizzazione del territorio

“La Magia del Natale” non è solo un evento di intrattenimento, ma anche un’occasione per valorizzare il territorio. Grazie alla partecipazione di artigiani e produttori locali, il villaggio offrirà una vasta gamma di prodotti tipici, realizzati da mani esperte della zona, che contribuiranno a sostenere l’economia locale e a far scoprire i sapori autentici della tradizione gastronomica.